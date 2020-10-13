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https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579589995.html
Минздрав разработал единые алгоритмы диагностики и лечения COVID-19
Единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния разработаны в России, они доведены до всех медучреждений, сообщила... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:06
2020-10-13T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния разработаны в России, они доведены до всех медучреждений, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава России</a>."Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам. В то же время нельзя забывать, что каждый человек уникален, поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач, обладающий всей полнотой информации о пациенте, в том числе о его сопутствующих заболеваниях", - говорится в сообщении.В настоящее время подготовлена и опубликована обновлённая восьмая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса, она доведена до руководителей органов исполнительной власти регионов России, пояснили в пресс-службе."Документ, в том числе, содержит информацию по методам диагностики и критериям определения степени тяжести течения заболевания, а также схемы лекарственной терапии в зависимости от степени тяжести", - отметили в Минздраве.При легком течении коронавируса рекомендованы три схемы лечения на основе противовирусных препаратов, при среднетяжелом течении заболевания – 4 схемы лечения на основе комбинации противовирусных препаратов и препаратов упреждающей противовоспалительной терапии, при тяжелом течении – 7 схем лечения с включением противовирусных препаратов и препаратов для купирования цитокинового шторма, уточнили в пресс-службе.Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России, подчеркнули в пресс-службе. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578421326.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав разработал единые алгоритмы диагностики и лечения COVID-19

15:06 13.10.2020 (обновлено: 19:23 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния разработаны в России, они доведены до всех медучреждений, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам. В то же время нельзя забывать, что каждый человек уникален, поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач, обладающий всей полнотой информации о пациенте, в том числе о его сопутствующих заболеваниях", - говорится в сообщении.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 18:00Распространение нового коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
В настоящее время подготовлена и опубликована обновлённая восьмая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса, она доведена до руководителей органов исполнительной власти регионов России, пояснили в пресс-службе.
"Документ, в том числе, содержит информацию по методам диагностики и критериям определения степени тяжести течения заболевания, а также схемы лекарственной терапии в зависимости от степени тяжести", - отметили в Минздраве.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 13:28Распространение нового коронавируса
Назван процент россиян с коронавирусом, нуждающихся в интенсивной терапии
При легком течении коронавируса рекомендованы три схемы лечения на основе противовирусных препаратов, при среднетяжелом течении заболевания – 4 схемы лечения на основе комбинации противовирусных препаратов и препаратов упреждающей противовоспалительной терапии, при тяжелом течении – 7 схем лечения с включением противовирусных препаратов и препаратов для купирования цитокинового шторма, уточнили в пресс-службе.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России, подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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