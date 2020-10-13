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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579586327.html
Вирусолог объяснил снижение летальности от коронавируса
Коронавирус видоизменяется, и эти изменения происходят в пользу человека, снижается летальность от вируса, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:51
2020-10-13T14:51
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирус видоизменяется, и эти изменения происходят в пользу человека, снижается летальность от вируса, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Я думаю, что определенные изменения вируса происходят, и эти изменения в пользу человека. Это изменения летальности вируса. Хотя твердых доказательств, что тут дело в изменении вируса, нет, специалисты нередко говорят, что улучшилось оказание медицинской помощи", - сказал он в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По словам Альтштейна, огромная разность в летальности в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> сегодня в сравнении с весенним периодом вряд ли заслуга только медицины. Эксперт уточнил, что весной летальность от вируса составляла порядка 10-15%, а сейчас - 0,5%. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Вирусолог объяснил снижение летальности от коронавируса

14:51 13.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Коронавирус видоизменяется, и эти изменения происходят в пользу человека, снижается летальность от вируса, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Я думаю, что определенные изменения вируса происходят, и эти изменения в пользу человека. Это изменения летальности вируса. Хотя твердых доказательств, что тут дело в изменении вируса, нет, специалисты нередко говорят, что улучшилось оказание медицинской помощи", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам Альтштейна, огромная разность в летальности в Европе сегодня в сравнении с весенним периодом вряд ли заслуга только медицины. Эксперт уточнил, что весной летальность от вируса составляла порядка 10-15%, а сейчас - 0,5%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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