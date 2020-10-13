https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579585942.html
В США выявили более 41,6 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 41,6 тысячи, скончались более 300 заразившихся COVID-19, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:49
2020-10-13T14:49
2020-10-13T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569923447_0:170:3033:1876_1400x0_80_0_0_fbaaac6ac251efa9a7c6f4bbb518ee56.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки выросло более чем на 41,6 тысячи, скончались более 300 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в США зарегистрировали 41 653 новых случая заражения коронавирусом и 317 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 44 614 и 398 соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 803 643 человека, скончались 215 089 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 37,8 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26,3 миллиона пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569923447_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_bb43191634dd2b06a42c52c4dea8eff3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире