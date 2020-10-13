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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579585942.html
В США выявили более 41,6 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 41,6 тысячи, скончались более 300 заразившихся COVID-19, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:49
2020-10-13T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки выросло более чем на 41,6 тысячи, скончались более 300 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в США зарегистрировали 41 653 новых случая заражения коронавирусом и 317 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 44 614 и 398 соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 803 643 человека, скончались 215 089 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 37,8 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26,3 миллиона пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 41,6 тысячи новых случаев COVID-19

14:49 13.10.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 41,6 тысячи, скончались более 300 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в США зарегистрировали 41 653 новых случая заражения коронавирусом и 317 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 44 614 и 398 соответственно.
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Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 803 643 человека, скончались 215 089 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 37,8 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26,3 миллиона пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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