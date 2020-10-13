Похоронившие "живого дедушку" с COVID-19 будут добиваться эксгумации
14:16 13.10.2020 (обновлено: 14:23 13.10.2020)
© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена добиваться эксгумации и перезахоронения тела неизвестного.
Ранее сообщалось, что жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, думая, что провожают в последний путь своего родственника, на самом деле похоронили другого мужчину, который был постояльцем того же дома-интерната и тоже был отправлен на лечение в ковидный госпиталь. Тело выдали "родственникам" в закрытом гробу из-за того, что у умершего был коронавирус. Служебной проверкой занялся минздрав, доследственной - СК.
"Мы в Следственном комитете поднимали вопрос по поводу эксгумации тела. Во-первых, у нас там родовое место, все свои родственники (захоронены – ред.). В Следственном комитете мне сказали, что это… долгий процесс…. Будем добиваться эксгумации и перезахоронения", – рассказала РИА Новости внучка оказавшегося живым дедушки Евгения Кубарева.
Если эксгумации не будет, она все равно намерена ухаживать за могилой неизвестного, оказавшегося в семейном захоронении. "Попрошу сделать фотографию, установим табличку…Мы его похоронили как полагается, отпели, девять дней отвели", – пояснила внучка.
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Даже после того, как Кубарева опознала в жителе дома-интерната своего дедушку, которого привезли из больницы по чужим документам, она отметила 40 дней со дня смерти неизвестному.
По словам внучки, главное для их дедушки сейчас – восстановить его документы.
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