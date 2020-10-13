https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579579695.html

Похоронившие "живого дедушку" с COVID-19 будут добиваться эксгумации

Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:16

2020-10-13T14:16

2020-10-13T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

олег кубарев

следственный комитет россии (ск рф)

ленинск-кузнецкий район

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости.</strong> Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена добиваться эксгумации и перезахоронения тела неизвестного.Ранее сообщалось, что жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинск-Кузнецкого</a> района, думая, что провожают в последний путь своего родственника, на самом деле похоронили другого мужчину, который был постояльцем того же дома-интерната и тоже был отправлен на лечение в ковидный госпиталь. Тело выдали "родственникам" в закрытом гробу из-за того, что у умершего был коронавирус. Служебной проверкой занялся минздрав, доследственной - <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Если эксгумации не будет, она все равно намерена ухаживать за могилой неизвестного, оказавшегося в семейном захоронении. "Попрошу сделать фотографию, установим табличку…Мы его похоронили как полагается, отпели, девять дней отвели", – пояснила внучка.Даже после того, как <a href="http://ria.ru/person_OlegKubarev/" target="_blank" data-auto="true">Кубарева</a> опознала в жителе дома-интерната своего дедушку, которого привезли из больницы по чужим документам, она отметила 40 дней со дня смерти неизвестному.По словам внучки, главное для их дедушки сейчас – восстановить его документы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575454939.html

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коронавирус в россии, олег кубарев, следственный комитет россии (ск рф), ленинск-кузнецкий район, происшествия