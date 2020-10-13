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https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579579695.html
Похоронившие "живого дедушку" с COVID-19 будут добиваться эксгумации
Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:16
2020-10-13T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
олег кубарев
следственный комитет россии (ск рф)
ленинск-кузнецкий район
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости.</strong> Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена добиваться эксгумации и перезахоронения тела неизвестного.Ранее сообщалось, что жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинск-Кузнецкого</a> района, думая, что провожают в последний путь своего родственника, на самом деле похоронили другого мужчину, который был постояльцем того же дома-интерната и тоже был отправлен на лечение в ковидный госпиталь. Тело выдали "родственникам" в закрытом гробу из-за того, что у умершего был коронавирус. Служебной проверкой занялся минздрав, доследственной - <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Если эксгумации не будет, она все равно намерена ухаживать за могилой неизвестного, оказавшегося в семейном захоронении. "Попрошу сделать фотографию, установим табличку…Мы его похоронили как полагается, отпели, девять дней отвели", – пояснила внучка.Даже после того, как <a href="http://ria.ru/person_OlegKubarev/" target="_blank" data-auto="true">Кубарева</a> опознала в жителе дома-интерната своего дедушку, которого привезли из больницы по чужим документам, она отметила 40 дней со дня смерти неизвестному.По словам внучки, главное для их дедушки сейчас – восстановить его документы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575454939.html
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коронавирус в россии, олег кубарев, следственный комитет россии (ск рф), ленинск-кузнецкий район, происшествия

Похоронившие "живого дедушку" с COVID-19 будут добиваться эксгумации

14:16 13.10.2020 (обновлено: 14:23 13.10.2020)
 
© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Guillermo Arias
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КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Жительница села в Кузбассе, которая думала, что похоронила своего дедушку, пока не вскрылась путаница с документами, заявила РИА Новости, что намерена добиваться эксгумации и перезахоронения тела неизвестного.
Ранее сообщалось, что жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, думая, что провожают в последний путь своего родственника, на самом деле похоронили другого мужчину, который был постояльцем того же дома-интерната и тоже был отправлен на лечение в ковидный госпиталь. Тело выдали "родственникам" в закрытом гробу из-за того, что у умершего был коронавирус. Служебной проверкой занялся минздрав, доследственной - СК.
"Мы в Следственном комитете поднимали вопрос по поводу эксгумации тела. Во-первых, у нас там родовое место, все свои родственники (захоронены – ред.). В Следственном комитете мне сказали, что это… долгий процесс…. Будем добиваться эксгумации и перезахоронения", – рассказала РИА Новости внучка оказавшегося живым дедушки Евгения Кубарева.
Если эксгумации не будет, она все равно намерена ухаживать за могилой неизвестного, оказавшегося в семейном захоронении. "Попрошу сделать фотографию, установим табличку…Мы его похоронили как полагается, отпели, девять дней отвели", – пояснила внучка.
Похороны - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 16:56
Индианку нашли живой спустя неделю после ее похорон
Даже после того, как Кубарева опознала в жителе дома-интерната своего дедушку, которого привезли из больницы по чужим документам, она отметила 40 дней со дня смерти неизвестному.
По словам внучки, главное для их дедушки сейчас – восстановить его документы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОлег КубаревСледственный комитет России (СК РФ)Ленинск-Кузнецкий районПроисшествия
 
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