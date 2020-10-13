https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579577583.html

В России зафиксировали рекорд по суточному приросту умерших с COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:28

2020-10-13T14:28

2020-10-13T14:28

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

российская академия наук

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по погибшим за сутки был зафиксирован 29 мая — тогда умерли 232 человека.Всего с начала пандемии из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России умерли 22 966 человек. За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания — это тоже новый рекорд по суточному приросту заразившихся. В целом число инфицированных достигло 1 326 178, выздоровели за все время более миллиона пациентов.В мире, по данным ВОЗ, число случаев COVID-19 превысило 37 миллионов, причем только за последнюю неделю зарегистрировано 2,2 миллиона случаев. Более миллиона пациентов умерли. Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, — в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку списка. По числу смертей также лидируют США, затем следуют Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания. Россия в этом списке находится на 12-м месте.Подъем эпидпроцессаРост заболеваемости COVID-19 прокомментировал глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, это подъем и спад эпидпроцесса, который начался почти девять месяцев назад. Он не исключил, что сказываются и предыдущие перенесенные заболевания, как COVID-19, так и сопутствующие. "Масса факторов влияет. Не говоря о том, что и отпускной период в августе сказался. Все на курортах собирались, потом по всей стране разъехались. По этой причине эпидпроцесс мог быть сильно подхлестнут, его скорость", — считает Гинцбург.Кроме того, похолодание на следующей неделе будет способствовать распространению заболевания. "Мокрые ноги, простуда, холодный ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот", — сказал собеседник агентства.При этом он выразил надежду, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз вакцины уже поступят в гражданский оборот и в течение 10-12 месяцев можно будет привить достаточное число россиян, чтобы создать защищенную прослойку населения. Вакцины от COVID-19Первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировал в середине августа российский Минздрав. Препарат, разработанный Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, получил название "Спутник V".Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. Вакцинированным человек считается на 21-й день.По словам Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну вакцину — разработку новосибирского центра <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> под названием "ЭпиВакКорона". После этого пройдут два клинических исследования: в одном примут участие 150 человек старше 60 лет, в другом — 30 тысяч добровольцев, четверть из которых получат плацебо.Кроме того, свой препарат создает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Сейчас он проходит клинические испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/covid-1579578414.html

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579570390.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, воз, общество