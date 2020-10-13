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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579570390.html
В Италии выходец из Доминиканы заразил коронавирусом 126 человек
Выходец из Доминиканской Республики заразил коронавирусом на севере Италии как минимум 126 человек, причиной этому стало не только безответственное поведение... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:38
2020-10-13T14:51
распространение нового коронавируса
доминикана
италия
в мире
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<strong>РИМ, 13 окт — РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Выходец из Доминиканской Республики заразил коронавирусом на севере <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> как минимум 126 человек, причиной этому стало не только безответственное поведение мужчины, но и недостатки в контроле за гражданами, прибывающими на Апеннины из-за границы.Об этом случае возникновения очага COVID-19 в результате завозного инфицирования рассказал на национальном симпозиуме по проблемам медицинского права в городе Алессандрия итальянский эпидемиолог Фабрицио Фаджано.Эта история началась в середине июля, когда эпидемическая ситуация в Италии не вызывала особого беспокойства, а суточный прирост новых заражений находился в пределах 200-300 случаев, что соответствовало уровню начального периода эпидемии.Молодой доминиканец, постоянно проживающий в Верчелли на севере Италии, 13 июля прилетел на Апеннины и стал так называемым нулевым пациентом. По прибытии из Доминиканской Республики он должен был находиться на двухнедельной самоизоляции, однако не стал этого делать и вел обычный образ жизни, не используя при этом медицинскую маску. Через неделю он в общественном бассейне встретился со знакомой семейной парой и инфицировал их. Те передали коронавирус 33 своим коллегам, которые, в свою очередь, заразили еще восемь человек.Вечером 26 июля "нулевой пациент" посетил одну из дискотек Верчелли, в результате чего там заразились 58 человек. Вернувшись домой, некоторые из них передали инфекцию восьми своим родственникам. Один из посетителей дискотеки после танцев отправился в бар, где заразил нескольких присутствующих. Позднее один из этих людей принял участие в похоронах, где инфицировал вирусом шесть человек, а они, в свою очередь, — еще шестерых.По словам Фаджано, всего медицинским властям удалось выявить 126 случаев заражения в течение 25 дней. Очевидно, что существовали и другие цепочки инфицирования, которые не попали в поле зрения медиков. В этой связи эпидемиолог подчеркнул важность ответственного поведения всех граждан в условиях пандемии, а также четкой коммуникации между различными учреждениями, в частности, между санитарными властями и представителями аэропортов и авиакомпаний.Уже в начале августа власти целого ряда областей Италии приняли дополнительные меры по предотвращению завозных случаев инфицирования, поскольку тогда большинство новых заражений было выявлено у молодых людей, которые возвращались с отдыха за рубежом.В некоторых регионах была введена двухнедельная изоляция для таких лиц, а также обязательные тесты на COVID-19 для всех прибывающих из четырех стран ЕС. Вскоре эти меры были закреплены на национальном уровне. Седьмого октября правительство Италии расширило список государств, при въезде из которых в Италию обязательно нужно делать тест на коронавирус. Теперь в него входят семь стран: <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгия</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальта</a>, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>, а также некоторые районы <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a>.Совет министров Италии в ночь на вторник одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса на Апеннинах. Правительственный декрет содержит ряд ограничений, связанных с работой баров и ресторанов, образовательных учреждений, а также проведением общественных церемоний и занятий спортом. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы в размере от четырехсот до одной тысячи евро.В Италии продолжается быстрый рост заражения коронавирусом. В пятницу число выявленных за сутки случаев инфицирования впервые с весны превысило пять тысяч. По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило почти 360 тысяч, свыше 240 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 205 человек. В больницах сейчас находится более 4,8 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии — 452 человека.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578448100.html
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доминикана
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доминикана, италия, в мире

В Италии выходец из Доминиканы заразил коронавирусом 126 человек

13:38 13.10.2020 (обновлено: 14:51 13.10.2020)
 
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Flickr / Luca Prioli
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РИМ, 13 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Выходец из Доминиканской Республики заразил коронавирусом на севере Италии как минимум 126 человек, причиной этому стало не только безответственное поведение мужчины, но и недостатки в контроле за гражданами, прибывающими на Апеннины из-за границы.
Об этом случае возникновения очага COVID-19 в результате завозного инфицирования рассказал на национальном симпозиуме по проблемам медицинского права в городе Алессандрия итальянский эпидемиолог Фабрицио Фаджано.
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Эта история началась в середине июля, когда эпидемическая ситуация в Италии не вызывала особого беспокойства, а суточный прирост новых заражений находился в пределах 200-300 случаев, что соответствовало уровню начального периода эпидемии.
Молодой доминиканец, постоянно проживающий в Верчелли на севере Италии, 13 июля прилетел на Апеннины и стал так называемым нулевым пациентом. По прибытии из Доминиканской Республики он должен был находиться на двухнедельной самоизоляции, однако не стал этого делать и вел обычный образ жизни, не используя при этом медицинскую маску. Через неделю он в общественном бассейне встретился со знакомой семейной парой и инфицировал их. Те передали коронавирус 33 своим коллегам, которые, в свою очередь, заразили еще восемь человек.
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Вечером 26 июля "нулевой пациент" посетил одну из дискотек Верчелли, в результате чего там заразились 58 человек. Вернувшись домой, некоторые из них передали инфекцию восьми своим родственникам. Один из посетителей дискотеки после танцев отправился в бар, где заразил нескольких присутствующих. Позднее один из этих людей принял участие в похоронах, где инфицировал вирусом шесть человек, а они, в свою очередь, — еще шестерых.
По словам Фаджано, всего медицинским властям удалось выявить 126 случаев заражения в течение 25 дней. Очевидно, что существовали и другие цепочки инфицирования, которые не попали в поле зрения медиков. В этой связи эпидемиолог подчеркнул важность ответственного поведения всех граждан в условиях пандемии, а также четкой коммуникации между различными учреждениями, в частности, между санитарными властями и представителями аэропортов и авиакомпаний.
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Уже в начале августа власти целого ряда областей Италии приняли дополнительные меры по предотвращению завозных случаев инфицирования, поскольку тогда большинство новых заражений было выявлено у молодых людей, которые возвращались с отдыха за рубежом.
В некоторых регионах была введена двухнедельная изоляция для таких лиц, а также обязательные тесты на COVID-19 для всех прибывающих из четырех стран ЕС. Вскоре эти меры были закреплены на национальном уровне. Седьмого октября правительство Италии расширило список государств, при въезде из которых в Италию обязательно нужно делать тест на коронавирус. Теперь в него входят семь стран: Бельгия, Великобритания, Испания, Мальта, Нидерланды, Хорватия и Чехия, а также некоторые районы Франции, включая Париж.
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Совет министров Италии в ночь на вторник одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса на Апеннинах. Правительственный декрет содержит ряд ограничений, связанных с работой баров и ресторанов, образовательных учреждений, а также проведением общественных церемоний и занятий спортом. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы в размере от четырехсот до одной тысячи евро.
В Италии продолжается быстрый рост заражения коронавирусом. В пятницу число выявленных за сутки случаев инфицирования впервые с весны превысило пять тысяч. По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило почти 360 тысяч, свыше 240 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 205 человек. В больницах сейчас находится более 4,8 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии — 452 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаДоминиканаИталияВ мире
 
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