https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579557144.html

Коронавирус может стать постоянной сезонной инфекцией, заявил врач

С коронавирусной инфекцией пока не удалось справиться, COVID-19 может стать постоянным сезонным заболеванием, считает сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:44

2020-10-13T12:44

2020-10-13T12:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> С коронавирусной инфекцией пока не удалось справиться, COVID-19 может стать постоянным сезонным заболеванием, считает сенатор, врач Сергей Леонов.В Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусом. По информации голландских ученых, 89-летняя женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела второй раз примерно через два месяца после начала первого заболевания COVID-19. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за повторного заражения пациентка скончалась.Он также отметил, что прогнозы по второй волне коронавируса сбываются, при этом фиксируется большое количество заболевших, однако это может быть связано с увеличением количества тестирований, полагает он.Леонов также отметил, что ученые изначально говорили о том, что коронавирус может быть постоянной инфекцией, в том числе и сезонной.Комментируя информацию о том, что умер пациент, повторно переболевший COVID, Леонов отметил, что эта информация нуждается в проверке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

https://ria.ru/20201013/rekord-1579539882.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество