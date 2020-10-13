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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579557144.html
Коронавирус может стать постоянной сезонной инфекцией, заявил врач
С коронавирусной инфекцией пока не удалось справиться, COVID-19 может стать постоянным сезонным заболеванием, считает сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:44
2020-10-13T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> С коронавирусной инфекцией пока не удалось справиться, COVID-19 может стать постоянным сезонным заболеванием, считает сенатор, врач Сергей Леонов.В Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусом. По информации голландских ученых, 89-летняя женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела второй раз примерно через два месяца после начала первого заболевания COVID-19. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за повторного заражения пациентка скончалась.Он также отметил, что прогнозы по второй волне коронавируса сбываются, при этом фиксируется большое количество заболевших, однако это может быть связано с увеличением количества тестирований, полагает он.Леонов также отметил, что ученые изначально говорили о том, что коронавирус может быть постоянной инфекцией, в том числе и сезонной.Комментируя информацию о том, что умер пациент, повторно переболевший COVID, Леонов отметил, что эта информация нуждается в проверке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
https://ria.ru/20201013/rekord-1579539882.html
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60
коронавирус в россии, общество

Коронавирус может стать постоянной сезонной инфекцией, заявил врач

12:44 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С коронавирусной инфекцией пока не удалось справиться, COVID-19 может стать постоянным сезонным заболеванием, считает сенатор, врач Сергей Леонов.
В Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусом. По информации голландских ученых, 89-летняя женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела второй раз примерно через два месяца после начала первого заболевания COVID-19. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за повторного заражения пациентка скончалась.
"С коронавирусной инфекцией мы пока не справились. Вопрос в том, будет ли прививка от COVID препятствовать заболеванию. Это пока не известно", - сказал Леонов РИА Новости.
Он также отметил, что прогнозы по второй волне коронавируса сбываются, при этом фиксируется большое количество заболевших, однако это может быть связано с увеличением количества тестирований, полагает он.
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Леонов также отметил, что ученые изначально говорили о том, что коронавирус может быть постоянной инфекцией, в том числе и сезонной.
Комментируя информацию о том, что умер пациент, повторно переболевший COVID, Леонов отметил, что эта информация нуждается в проверке.
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"Возможно, ранее у него был ложно положительный тест, и он переболел без симптомов. Сейчас же точно было установлено заражение коронавирусом", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
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