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https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579556881.html
Эпидемиолог прокомментировал данные о смерти повторно заболевшего COVID
Смерть после повторного заражения COVID-19 в Нидерландах – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:42
2020-10-13T14:17
александр горелов
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Смерть после повторного заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий развития инфекции абсолютно другой, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Ранее в СМИ сообщили, что в Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a> докладе голландских медиков.По словам эксперта, случаи повторного заражения коронавирусом людей никто не отрицает, такой факт возможен. Но чаще всего он отмечается у лиц, которые имеют проблемы с иммунитетом – либо первичный, либо вторичный иммунодефицит."Таких людей на планете немного, к настоящему моменту абсолютно четко документировано шесть повторных случаев встречи с коронавирусом во всем мире. Это случай, наверное, седьмой, который завершился вот так печально. Повторяю, что для значительной части населения сценарий развития инфекции абсолютно другой", - подчеркнул Горелов.Также он отметил, что большое значение нужно придать тест-системам, которыми проводятся исследования на COVID-19, прежде всего их чувствительности и специфичности. Поэтому каждый случай повторного якобы выявления коронавируса требует дополнительного расследования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579541811.html
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579562206.html
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александр горелов, оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нидерланды, в мире

Эпидемиолог прокомментировал данные о смерти повторно заболевшего COVID

12:42 13.10.2020 (обновлено: 14:17 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Смерть после повторного заражения COVID-19 в Нидерландах – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий развития инфекции абсолютно другой, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее в СМИ сообщили, что в Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета докладе голландских медиков.
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"Это резонансный случай, который требует к себе особого внимания. И действительно, когда мы живем только девять месяцев с новой инфекцией, мы должны знать все ее аспекты. Конечно, если люди будут заболевать повторно, это вызывает тревогу и находится под пристальным вниманием ученых и надзорных органов прежде всего", - сказал Горелов.
По словам эксперта, случаи повторного заражения коронавирусом людей никто не отрицает, такой факт возможен. Но чаще всего он отмечается у лиц, которые имеют проблемы с иммунитетом – либо первичный, либо вторичный иммунодефицит.
"Таких людей на планете немного, к настоящему моменту абсолютно четко документировано шесть повторных случаев встречи с коронавирусом во всем мире. Это случай, наверное, седьмой, который завершился вот так печально. Повторяю, что для значительной части населения сценарий развития инфекции абсолютно другой", - подчеркнул Горелов.
Также он отметил, что большое значение нужно придать тест-системам, которыми проводятся исследования на COVID-19, прежде всего их чувствительности и специфичности. Поэтому каждый случай повторного якобы выявления коронавируса требует дополнительного расследования.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловОксфордский университетКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НидерландыВ мире
 
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