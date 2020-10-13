https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579556881.html

Эпидемиолог прокомментировал данные о смерти повторно заболевшего COVID

Смерть после повторного заражения COVID-19 в Нидерландах – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:42

2020-10-13T12:42

2020-10-13T14:17

александр горелов

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Смерть после повторного заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий развития инфекции абсолютно другой, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Ранее в СМИ сообщили, что в Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a> докладе голландских медиков.По словам эксперта, случаи повторного заражения коронавирусом людей никто не отрицает, такой факт возможен. Но чаще всего он отмечается у лиц, которые имеют проблемы с иммунитетом – либо первичный, либо вторичный иммунодефицит."Таких людей на планете немного, к настоящему моменту абсолютно четко документировано шесть повторных случаев встречи с коронавирусом во всем мире. Это случай, наверное, седьмой, который завершился вот так печально. Повторяю, что для значительной части населения сценарий развития инфекции абсолютно другой", - подчеркнул Горелов.Также он отметил, что большое значение нужно придать тест-системам, которыми проводятся исследования на COVID-19, прежде всего их чувствительности и специфичности. Поэтому каждый случай повторного якобы выявления коронавируса требует дополнительного расследования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579541811.html

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579562206.html

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нидерланды, в мире