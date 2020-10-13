Эпидемиолог прокомментировал данные о смерти повторно заболевшего COVID
12:42 13.10.2020 (обновлено: 14:17 13.10.2020)
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Смерть после повторного заражения COVID-19 в Нидерландах – резонансный случай, требующий особого внимания ученых, поскольку для большинства людей сценарий развития инфекции абсолютно другой, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее в СМИ сообщили, что в Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета докладе голландских медиков.
"Это резонансный случай, который требует к себе особого внимания. И действительно, когда мы живем только девять месяцев с новой инфекцией, мы должны знать все ее аспекты. Конечно, если люди будут заболевать повторно, это вызывает тревогу и находится под пристальным вниманием ученых и надзорных органов прежде всего", - сказал Горелов.
По словам эксперта, случаи повторного заражения коронавирусом людей никто не отрицает, такой факт возможен. Но чаще всего он отмечается у лиц, которые имеют проблемы с иммунитетом – либо первичный, либо вторичный иммунодефицит.
"Таких людей на планете немного, к настоящему моменту абсолютно четко документировано шесть повторных случаев встречи с коронавирусом во всем мире. Это случай, наверное, седьмой, который завершился вот так печально. Повторяю, что для значительной части населения сценарий развития инфекции абсолютно другой", - подчеркнул Горелов.
Также он отметил, что большое значение нужно придать тест-системам, которыми проводятся исследования на COVID-19, прежде всего их чувствительности и специфичности. Поэтому каждый случай повторного якобы выявления коронавируса требует дополнительного расследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф