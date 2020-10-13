https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579550977.html
Гинцбург: похолодание будет способствовать распространению коронавируса
Будущая неделя с похолоданиями будет способствовать распространению коронавируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:12
2020-10-13T12:12
2020-10-13T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Будущая неделя с похолоданиями будет способствовать распространению коронавируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он подчеркнул, что "мокрые ноги, простуда и холодный ветер" также не способствуют укреплению иммунитета.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/rekord-1579539882.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, александр гинцбург, общество