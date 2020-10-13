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Гинцбург: похолодание будет способствовать распространению коронавируса
Будущая неделя с похолоданиями будет способствовать распространению коронавируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:12
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Будущая неделя с похолоданиями будет способствовать распространению коронавируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он подчеркнул, что "мокрые ноги, простуда и холодный ветер" также не способствуют укреплению иммунитета.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, александр гинцбург, общество

Гинцбург: похолодание будет способствовать распространению коронавируса

12:12 13.10.2020 (обновлено: 12:22 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Будущая неделя с похолоданиями будет способствовать распространению коронавируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что "мокрые ноги, простуда и холодный ветер" также не способствуют укреплению иммунитета.
"Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса) и чрезвычайно неприятная людей. Мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как поведет себя коронавирус на следующей неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр ГинцбургОбщество
 
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