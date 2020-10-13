Гинцбург: похолодание будет способствовать распространению коронавируса

"Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса) и чрезвычайно неприятная людей. Мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как поведет себя коронавирус на следующей неделе.