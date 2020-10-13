В Москве ограничили режим работы судов из-за ситуации с коронавирусом
11:59 13.10.2020 (обновлено: 12:00 13.10.2020)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вводится ограничение режима работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе это касается доступа СМИ и слушателей в суды и личного приема граждан, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов Москвы, мировых судей Москвы. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен… Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен", - рассказала собеседница агентства.
Солопова также заявила, что процессуальные документы граждане смогут подать по почте или через онлайн-сервисы. Внепроцессуальные обращения также следует направлять через сайт столичных судов. Участники судебных процессов, которые будут проходить по ранее определенному расписанию, в свою очередь, смогут посетить суд строго при наличии средств индивидуальной защиты, подчеркнула она.
"В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно", - заключила пресс-секретарь.
С начала апреля столичные суды придерживались рекомендаций Верховного суда, которыми из-за эпидемии COVID-19 был приостановлен прием у граждан наручной документации и ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов. В июне суды вернулись к докарантинному режиму работы, сохранив необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.
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