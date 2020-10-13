https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579547715.html

В Москве ограничили режим работы судов из-за ситуации с коронавирусом

Вводится ограничение режима работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе это касается доступа СМИ и слушателей в суды и личного приема... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:59

2020-10-13T11:59

2020-10-13T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московский городской суд

москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вводится ограничение режима работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе это касается доступа СМИ и слушателей в суды и личного приема граждан, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично изменен режим работы <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московского городского суда</a>, районных судов Москвы, мировых судей Москвы. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен… Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен", - рассказала собеседница агентства.Солопова также заявила, что процессуальные документы граждане смогут подать по почте или через онлайн-сервисы. Внепроцессуальные обращения также следует направлять через сайт столичных судов. Участники судебных процессов, которые будут проходить по ранее определенному расписанию, в свою очередь, смогут посетить суд строго при наличии средств индивидуальной защиты, подчеркнула она.С начала апреля столичные суды придерживались рекомендаций Верховного суда, которыми из-за эпидемии COVID-19 был приостановлен прием у граждан наручной документации и ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов. В июне суды вернулись к докарантинному режиму работы, сохранив необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московский городской суд, москва