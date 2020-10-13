https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html

Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19

Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:45

2020-10-13T11:45

2020-10-13T11:45

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579255371_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c3e6eb27d3208cdafe36814a95b43d1b.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Согласно исследованию американских ученых, <a href="https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30764-7/fulltext">опубликованному</a> в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй раз, причем не исключено, что болезнь будет протекать даже тяжелее, чем в первый.В статье на геномном уровне разбирается первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. 25-летний мужчина из штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невада</a> в течение 48 дней был инфицирован двумя различными вариантами коронавируса SARS-CoV-2. Первый раз у него обнаружили вирус 18 апреля при ПЦР-тестировании, второй раз — 5 июня, когда он сам обратился в больницу. Вторая инфекция оказалась тяжелее, чем первая, и больной был госпитализирован с кислородной поддержкой. Для подтверждения инфекции ученые проводили тестирование амплификации нуклеиновых кислот и в обоих случаях выполняли секвенирование вируса, а данные о последовательностях оценивали с помощью двух различных биоинформационных методик. После окончания лечения у пациента еще дважды брали контрольные мазки из носоглотки.В исследовании также описываются четыре других подтвержденных случая повторного инфицирования: в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадоре</a>.Все эти случаи, считают ученые, заставляет усомниться в том, что перенесенная однажды инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по их мнению, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.Любая вакцина формирует иммунный ответ организма на определенный патоген, вооружая его антителами для борьбы с будущими волнами инфекции. При некоторых заболеваниях, таких как корь, инфекция дает пожизненный иммунитет. В отношении других патогенов иммунитет может быть очень недолговечным.В случае с новой коронавирусной инфекцией пока до конца непонятно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует сам вирус. Авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как долго поддерживается иммунитет, и почему в некоторых случаях повторная инфекция проявляется более серьезно.Исследователи высказывают предположение, что пациент из Невады во второй раз получил очень высокую дозу вируса, что вызвало более острую реакцию. С другой стороны, это мог быть и более вирулентный штамм вируса.Не исключают ученые и механизм, известный как антителозависимое усиление, когда уже присутствующие в организме антитела только ухудшают протекание последующих инфекций. Такой эффект наблюдается, например, при лихорадке денге.В любом случае, реинфекция новым коронавирусом пока остается редкостью — всего несколько подтвержденных случаев из десятков миллионов случаев заражения COVID-19 во всем мире.Однако, отмечают исследователи, многие случаи протекают бессимптомно, и, следовательно, далеко не всегда возможно достоверно узнать, является ли тот или иной случай COVID-19 первой или второй инфекцией, и призывают учитывать полученные результаты при разработке вакцин и мер общественного здравоохранения.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша