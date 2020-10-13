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РИА Наука
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html
Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19
Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:45
2020-10-13T11:45
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Согласно исследованию американских ученых, <a href="https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30764-7/fulltext">опубликованному</a> в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй раз, причем не исключено, что болезнь будет протекать даже тяжелее, чем в первый.В статье на геномном уровне разбирается первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. 25-летний мужчина из штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невада</a> в течение 48 дней был инфицирован двумя различными вариантами коронавируса SARS-CoV-2. Первый раз у него обнаружили вирус 18 апреля при ПЦР-тестировании, второй раз — 5 июня, когда он сам обратился в больницу. Вторая инфекция оказалась тяжелее, чем первая, и больной был госпитализирован с кислородной поддержкой. Для подтверждения инфекции ученые проводили тестирование амплификации нуклеиновых кислот и в обоих случаях выполняли секвенирование вируса, а данные о последовательностях оценивали с помощью двух различных биоинформационных методик. После окончания лечения у пациента еще дважды брали контрольные мазки из носоглотки.В исследовании также описываются четыре других подтвержденных случая повторного инфицирования: в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадоре</a>.Все эти случаи, считают ученые, заставляет усомниться в том, что перенесенная однажды инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по их мнению, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.Любая вакцина формирует иммунный ответ организма на определенный патоген, вооружая его антителами для борьбы с будущими волнами инфекции. При некоторых заболеваниях, таких как корь, инфекция дает пожизненный иммунитет. В отношении других патогенов иммунитет может быть очень недолговечным.В случае с новой коронавирусной инфекцией пока до конца непонятно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует сам вирус. Авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как долго поддерживается иммунитет, и почему в некоторых случаях повторная инфекция проявляется более серьезно.Исследователи высказывают предположение, что пациент из Невады во второй раз получил очень высокую дозу вируса, что вызвало более острую реакцию. С другой стороны, это мог быть и более вирулентный штамм вируса.Не исключают ученые и механизм, известный как антителозависимое усиление, когда уже присутствующие в организме антитела только ухудшают протекание последующих инфекций. Такой эффект наблюдается, например, при лихорадке денге.В любом случае, реинфекция новым коронавирусом пока остается редкостью — всего несколько подтвержденных случаев из десятков миллионов случаев заражения COVID-19 во всем мире.Однако, отмечают исследователи, многие случаи протекают бессимптомно, и, следовательно, далеко не всегда возможно достоверно узнать, является ли тот или иной случай COVID-19 первой или второй инфекцией, и призывают учитывать полученные результаты при разработке вакцин и мер общественного здравоохранения.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19

11:45 13.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй раз, причем не исключено, что болезнь будет протекать даже тяжелее, чем в первый.
В статье на геномном уровне разбирается первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. 25-летний мужчина из штата Невада в течение 48 дней был инфицирован двумя различными вариантами коронавируса SARS-CoV-2.
Первый раз у него обнаружили вирус 18 апреля при ПЦР-тестировании, второй раз — 5 июня, когда он сам обратился в больницу. Вторая инфекция оказалась тяжелее, чем первая, и больной был госпитализирован с кислородной поддержкой.
Для подтверждения инфекции ученые проводили тестирование амплификации нуклеиновых кислот и в обоих случаях выполняли секвенирование вируса, а данные о последовательностях оценивали с помощью двух различных биоинформационных методик. После окончания лечения у пациента еще дважды брали контрольные мазки из носоглотки.
В исследовании также описываются четыре других подтвержденных случая повторного инфицирования: в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 11:43РИА Наука
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу
Все эти случаи, считают ученые, заставляет усомниться в том, что перенесенная однажды инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по их мнению, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.
Любая вакцина формирует иммунный ответ организма на определенный патоген, вооружая его антителами для борьбы с будущими волнами инфекции. При некоторых заболеваниях, таких как корь, инфекция дает пожизненный иммунитет. В отношении других патогенов иммунитет может быть очень недолговечным.
В случае с новой коронавирусной инфекцией пока до конца непонятно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует сам вирус. Авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как долго поддерживается иммунитет, и почему в некоторых случаях повторная инфекция проявляется более серьезно.
Исследователи высказывают предположение, что пациент из Невады во второй раз получил очень высокую дозу вируса, что вызвало более острую реакцию. С другой стороны, это мог быть и более вирулентный штамм вируса.
Не исключают ученые и механизм, известный как антителозависимое усиление, когда уже присутствующие в организме антитела только ухудшают протекание последующих инфекций. Такой эффект наблюдается, например, при лихорадке денге.
В любом случае, реинфекция новым коронавирусом пока остается редкостью — всего несколько подтвержденных случаев из десятков миллионов случаев заражения COVID-19 во всем мире.
Однако, отмечают исследователи, многие случаи протекают бессимптомно, и, следовательно, далеко не всегда возможно достоверно узнать, является ли тот или иной случай COVID-19 первой или второй инфекцией, и призывают учитывать полученные результаты при разработке вакцин и мер общественного здравоохранения.
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