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https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579541811.html
Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID
При первичном инфицировании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения, сообщил РИА Новости Александр... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:29
2020-10-13T12:00
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> При первичном инфицировании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения, сообщил РИА Новости <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи.Ранее на <a href="https://global.oup.com/?cc=ru" target="_blank">сайте</a> издательства <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a> сообщалось, что женщина умерла в возрасте 89 лет в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> после повторного заражения коронавирусом нового типа.Он не исключил, что "при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса"."Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная", - заключил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/volna-1579544853.html
https://ria.ru/20201013/sobaka-1579509532.html
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оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нидерланды, в мире

Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID

11:29 13.10.2020 (обновлено: 12:00 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. При первичном инфицировании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения, сообщил РИА Новости Александр Гинцбург, глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи.
Ранее на сайте издательства Оксфордского университета сообщалось, что женщина умерла в возрасте 89 лет в Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа.
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"Я подробностей не знаю, но возможно (умереть – ред.) как и при повторном, так и при первичном (заболевании – ред.). При повторном тем более. Вопрос в том – возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было", - сказал Гинцбург.
Он не исключил, что "при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса".
"Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная", - заключил эксперт.
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Распространение нового коронавирусаОксфордский университетКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНидерландыВ мире
 
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