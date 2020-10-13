https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579541811.html

Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID

При первичном инфицировании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения, сообщил РИА Новости Александр... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:29

2020-10-13T11:29

2020-10-13T12:00

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> При первичном инфицировании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения, сообщил РИА Новости <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи.Ранее на <a href="https://global.oup.com/?cc=ru" target="_blank">сайте</a> издательства <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a> сообщалось, что женщина умерла в возрасте 89 лет в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> после повторного заражения коронавирусом нового типа.Он не исключил, что "при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса"."Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная", - заключил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/volna-1579544853.html

https://ria.ru/20201013/sobaka-1579509532.html

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нидерланды

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нидерланды, в мире