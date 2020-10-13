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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579541669.html
Гинцбург объяснил рост числа заражений коронавирусом
Рост числа заболевших СOVID-19 связан с подъемом эпидпроцесса, перенесенные ранее заболевания и отпускной период также способствуют распространению вируса,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:28
2020-10-13T11:56
александр гинцбург
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Рост числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">СOVID-19</a> связан с подъемом эпидпроцесса, перенесенные ранее заболевания и отпускной период также способствуют распространению вируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Это подъем и спад эпидпроцесса, который начался почти что 9 месяцев назад. Вот он продолжается в зависимости от того, какие внешние обстоятельства этот эпидпроцесс сопровождают. Сейчас осень – интерферона стало меньше, чувствительность больше", - сказал Гинцбург.Он не исключил, что сказываются и предыдущие перенесенные заболевания, как COVID-19, так и сопутствующих. "Масса факторов влияет. Не говоря о том, что и отпускной период в августе сказался. Все на курортах собирались, потом по всей стране разъехались. По этой причине эпидпроцесс мог быть сильно подхлестнут, его скорость", - заключил глава Центра.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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александр гинцбург, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Гинцбург объяснил рост числа заражений коронавирусом

11:28 13.10.2020 (обновлено: 11:56 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Рост числа заболевших СOVID-19 связан с подъемом эпидпроцесса, перенесенные ранее заболевания и отпускной период также способствуют распространению вируса, сообщил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Это подъем и спад эпидпроцесса, который начался почти что 9 месяцев назад. Вот он продолжается в зависимости от того, какие внешние обстоятельства этот эпидпроцесс сопровождают. Сейчас осень – интерферона стало меньше, чувствительность больше", - сказал Гинцбург.
Он не исключил, что сказываются и предыдущие перенесенные заболевания, как COVID-19, так и сопутствующих. "Масса факторов влияет. Не говоря о том, что и отпускной период в августе сказался. Все на курортах собирались, потом по всей стране разъехались. По этой причине эпидпроцесс мог быть сильно подхлестнут, его скорость", - заключил глава Центра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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