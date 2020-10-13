https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html
Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса
Коронавирус может провоцировать появление антител к интерферону, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:22
2020-10-13T11:22
2020-10-13T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> может провоцировать появление антител к интерферону, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a></u>.Интерферон — белок, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.Пандемия унесли жизни как минимум 1,07 миллиона человек, всего в мире инфицированными оказались почти 38 миллионов. На первом месте по числу зараженных США, за ними следуют Индия и Бразилия.Россия на четвертой строчке: с марта зафиксировано 1 326 178 случаев COVID-19, почти 23 тысячи пациентов погибли, свыше 1,03 миллиона удалось победить инфекцию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
Я В ТАНКЕ
надоели, эти "эксперты"
130
mazila-70
"А-а!.. Мы все умрём!", - примерно так эта опубликованная инфа звучит. Тогда смысл прививаться Гинцбург пускай объяснит, в свете своего заявления.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире