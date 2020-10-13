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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html
Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса
Коронавирус может провоцировать появление антител к интерферону, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:22
2020-10-13T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> может провоцировать появление антител к интерферону, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a></u>.Интерферон — белок, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.Пандемия унесли жизни как минимум 1,07 миллиона человек, всего в мире инфицированными оказались почти 38 миллионов. На первом месте по числу зараженных США, за ними следуют Индия и Бразилия.Россия на четвертой строчке: с марта зафиксировано 1 326 178 случаев COVID-19, почти 23 тысячи пациентов погибли, свыше 1,03 миллиона удалось победить инфекцию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
надоели, эти "эксперты"
130
"А-а!.. Мы все умрём!", - примерно так эта опубликованная инфа звучит. Тогда смысл прививаться Гинцбург пускай объяснит, в свете своего заявления.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса

11:22 13.10.2020 (обновлено: 12:55 13.10.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Коронавирус может провоцировать появление антител к интерферону, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. – Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным <...>, вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ", — пояснил собеседник агентства.

Интерферон — белок, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.
Пандемия унесли жизни как минимум 1,07 миллиона человек, всего в мире инфицированными оказались почти 38 миллионов. На первом месте по числу зараженных США, за ними следуют Индия и Бразилия.
Россия на четвертой строчке: с марта зафиксировано 1 326 178 случаев COVID-19, почти 23 тысячи пациентов погибли, свыше 1,03 миллиона удалось победить инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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