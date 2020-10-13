https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539364.html

В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 158 жителей Крыма, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:20

2020-10-13T11:20

2020-10-13T11:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

минздрав крыма

сергей аксенов (политик)

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. </strong>Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 158 жителей Крыма, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Максимальное число заболевших коронавирусом за сутки в регионе ранее было выявлено 9 октября - 157 случаев.Обследование за прошедшие сутки прошли 2975 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 6168 человек, выздоровели 3533, в том числе 37 за последние сутки, сообщил глава Крыма.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Kryma/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Крыма</a>, за последние сутки скончалось два пациента с COVID-19. Общее число летальных случаев в республике 93. В стационарах на лечении находится 1695 человек.По данным правительства <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, за сутки коронавирусом заболели 30 человек, 2 скончались. Общее число летальных случаев в городе - 41.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/krym-1578797477.html

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, минздрав крыма, сергей аксенов (политик), севастополь, общество