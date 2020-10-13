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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579532628.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:45
2020-10-13T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
челябинская область
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> за сутки выявлен в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,4%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), челябинская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:45 13.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,4%, 3. Московская область, Челябинская область - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Челябинская область
 
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