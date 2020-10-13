https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579531237.html

В России за сутки 7550 человек вылечились от коронавируса

За сутки в России выздоровели 7 550 человек после COVID-19, за все время - 1 031 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:42

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2020-10-13T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России выздоровели 7 550 человек после COVID-19, за все время - 1 031 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество