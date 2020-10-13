https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579531111.html

В России за сутки выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 13 868 новых случаев COVID-19, у 28,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:42

2020-10-13T10:42

2020-10-13T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 13 868 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 28,1% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом установил новый рекорд. Выздоровели 7550 человек, 244 пациента умерли.Лидер по числу выявленных больных — Москва (4618, накануне было на 223 меньше), далее по списку: Санкт-Петербург (557), Подмосковье (420), Ростовская (277), Нижегородская (274), Воронежская (211), Свердловская (208) и Архангельская (198) области, а также Ханты-Мансийский АО (197) и Красноярский край (184). Меньше всего новых пациентов — в Севастополе (30), Еврейской АО (29), Чечне (пять), Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (двое).Вчера сообщалось о 13 592 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста ускорились до 1,1 процента). Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России коронавирусом заразились 1 326 178 человек, из них почти 23 тысячи погибли, свыше 1,03 миллиона удалось победить инфекцию.Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. По его словам, в Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких: смертность также начала расти.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября (решение о том, вернутся ли они в школы, будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации). Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов. Согласно данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире число заразившихся приближается к 38 миллионам (за последнюю неделю выявлено 2,2 миллиона случаев COVID-19), как минимум 1,07 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,8 миллиона инфицированных), Индия (7,17 миллиона) и Бразилия (5,1 миллиона). Россия находится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579504595.html

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579492675.html

С. А. А дальше надо носить маску и соблюдать эпидемиологические требования,думаю любому понятно, что лучше живым и здоровым,чем мёртвым и в гробу. 825

Арсений Новиков Всё будет хорошо. 424

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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