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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530957.html
В Москве выявили 4618 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 4618, Санкт-Петербурге - 557, Подмосковье - 420, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:41
2020-10-13T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4618, Санкт-Петербурге - 557, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне – пять, Ненецком автономном округе – три, Чукотском автономном округе – два.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 4618 новых случаев коронавируса

10:41 13.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 4618, Санкт-Петербурге - 557, Подмосковье - 420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4618, 2. Санкт-Петербург - 557, 3. Московская область - 420", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне – пять, Ненецком автономном округе – три, Чукотском автономном округе – два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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