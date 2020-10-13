Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530188.html
Роспотребнадзор не видит смысла блокировать экономику из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:37
2020-10-13T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767282_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7bd84c542845da471c53d91998c6e73b.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a></u> высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного заболевания. "Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики", — сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".По словам главы ведомства, смысла блокировать экономику на сегодня она не видит.С начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, еще 1,03 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Тогда что было в марте-июне?
92
Чиновница заболталась основательно, пора на покой.
69
31
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767282_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2490861037584bb0ce58219caf15922e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

Роспотребнадзор не видит смысла блокировать экономику из-за коронавируса

10:37 13.10.2020 (обновлено: 11:38 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийРаботник в помещении одного из кафе Москвы
Работник в помещении одного из кафе Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного заболевания.
"Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики", — сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
По словам главы ведомства, смысла блокировать экономику на сегодня она не видит.
С начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, еще 1,03 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить31
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния