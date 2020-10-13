https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530188.html

Роспотребнадзор не видит смысла блокировать экономику из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:37

2020-10-13T10:37

2020-10-13T11:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a></u> высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного заболевания. "Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики", — сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".По словам главы ведомства, смысла блокировать экономику на сегодня она не видит.С начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, еще 1,03 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

Ой, не смешите мне Тогда что было в марте-июне? 92

Cт Прапор СССР Чиновница заболталась основательно, пора на покой. 69

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика