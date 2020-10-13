https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579527997.html

Попова призвала соблюдать требования профилактики коронавируса

При соблюдении всех требований профилактики коронавируса риски заболевания будут минимальными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> При соблюдении всех требований профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> риски заболевания будут минимальными, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы абсолютно уверены, что при четком соблюдении всех требований риски будут минимальными", - заявила Попова в ходе конференции "Пандемия 2020".Она отметила, что среди людей присутствует "ковидный нигилизм", когда люди в транспорте и общественных местах находятся без масок.Попова отметила, что Роспотребнадзор разработал ряд нормативных актов и рекомендаций практически для всех видов деятельности, и сейчас по этим правилам работают театры, проводятся спортивные соревнования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество