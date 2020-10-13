https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579527158.html

Попова сравнила динамику заражения коронавирусом в России и Израиле

Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, Великобритании -... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:28

2020-10-13T10:28

2020-10-13T10:43

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

франция

бельгия

испания

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> - 22, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Анна Попова.Заболеваемость в Израиле, по словам главы Роспотребнадзора, составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки, в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - 28, в Испании - 21.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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франция

бельгия

испания

великобритания

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), франция, бельгия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, великобритания, израиль, общество