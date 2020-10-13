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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579527158.html
Попова сравнила динамику заражения коронавирусом в России и Израиле
Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, Великобритании -... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:28
2020-10-13T10:43
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
франция
бельгия
испания
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> - 22, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Анна Попова.Заболеваемость в Израиле, по словам главы Роспотребнадзора, составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки, в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - 28, в Испании - 21.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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бельгия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), франция, бельгия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, великобритания, израиль, общество

Попова сравнила динамику заражения коронавирусом в России и Израиле

10:28 13.10.2020 (обновлено: 10:43 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, Великобритании - 22, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки в среднем за семь дней, составляет порядка 8 на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8", - рассказала Попова на конференции "Пандемия 2020".
Заболеваемость в Израиле, по словам главы Роспотребнадзора, составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки, в Бельгии - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во Франции - 28, в Испании - 21.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ФранцияБельгияИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоВеликобританияИзраильОбщество
 
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