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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579517091.html
В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 264 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:05
2020-10-13T09:08
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 264 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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анастасия ракова , коронавирус в россии, москва, общество

В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19

09:05 13.10.2020 (обновлено: 09:08 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 264 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1750 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264500", - сообщила вице-мэр.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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