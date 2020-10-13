https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579509094.html

Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:49

2020-10-13T06:49

2020-10-13T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579390036_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_549f3cb74341876fc5e0d2ea8766d49d.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не обнаружил коронавирус в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Специалисты провели более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, SARS-CoV-2 обнаружили в 134 из них.По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579490427.html

Я В ТАНКЕ а он не выявил, что люди, в принципе чужды окружающей среде? из-за людей, у природы столько проблем. 17

6

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва