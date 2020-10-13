https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579504595.html

В мире зафиксировали первую смерть повторно заразившегося коронавирусом

В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа умерла 89-летняя женщина, сообщается в описании медиками клинического случая на сайте... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:06

2020-10-13T02:06

2020-10-13T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оксфордский университет

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> после повторного заражения коронавирусом нового типа умерла 89-летняя женщина, сообщается в описании медиками клинического случая на сайте издательства <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>.По информации ученых, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом инфицировалась второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Вскоре ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели она скончалась.Издание <a href="https://bnonews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BNO</a> отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.В конце августа вирусолог Марион Копманс говорила, что в Нидерландах повторную инфекцию впервые обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой.По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

Sergey Ivanovich Kopay в возрасте 89 лет... женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.... шо называеца - но коментс 55

Руслан Тлеуж Из написанного следует, что вероятность смерти при ПОВТОРНОМ заражении невероятно мала: для этого у человека должен быть минимум иммунодефицит. Про «юный» возраст 89 лет я уж молчу. Значит, иммунитет все-таки формируется. 27

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нидерланды

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оксфордский университет, нидерланды, в мире