https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503624.html

Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19

Настоятель столичного храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении в... РИА Новости, 13.10.2020

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель столичного храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."(Во вторник – ред.) 13 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине города Москвы", - отмечается в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество