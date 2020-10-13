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Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
Настоятель столичного храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T01:23
2020-10-13T01:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель столичного храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."(Во вторник – ред.) 13 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине города Москвы", - отмечается в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19

01:23 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Настоятель столичного храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"(Во вторник – ред.) 13 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине города Москвы", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
 
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