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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html
ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Такое РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T01:31
2020-10-13T01:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
тедрос адханом гебрейесус
александр гинцбург
здоровье
воз
университет джонса хопкинса
женева (город)
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Идея о достижении коллективного иммунитета к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Такое мнение <a href="https://twitter.com/WHO/status/1315674531600588801" target="_blank" rel="nofollow noopener">высказал</a> гендиректор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> на брифинге в <u><a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank">Женеве</a></u>.Гебрейесус отметил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение заболевания прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей.Специалист обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего человека. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета.Гебрейесус также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.Ранее глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> выразил сомнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться из-за того, что люди массово переболеют.Как <a href="https://ria.ru/20200910/immunitet-1577049245.html" target="_blank">рассказал</a> и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания.Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 7,5 миллиона человек.Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
Да неужели? Я что-то не припомню никакой вакцинации от ОРВИ. Люди переболевают периодически, у некоторых бывают осложнения, пневмония в том числе. Гриппом болели без обязательной для всех вакцинации. И тут на тебе. Что изменилось, подонки?
58
Что за умник вообще предложил за счёт циркуляции. Они слышали про грипп которым человечество болеет каждый год? Что-то иммунитета нет. Потому что он мутирует постоянно. Так и с ковидом будет.Будем детям рассказывать как жилось без масок.
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россия
женева (город)
сша
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коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, александр гинцбург, здоровье, воз, университет джонса хопкинса, женева (город), сша, общество

ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19

01:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии", — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение заболевания прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей.
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Специалист обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего человека. Глава ВОЗ утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета.
Гебрейесус также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.
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Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться из-за того, что люди массово переболеют.
Как рассказал и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТедрос Адханом ГебрейесусАлександр ГинцбургЗдоровьеВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаЖенева (город)СШАОбщество
 
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