https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579502148.html

Выделено пять стадий потребления во время коронавируса в России

Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:42

2020-10-13T00:42

2020-10-13T04:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Romir_kholding/">Ромир</a>" "Российские потребители — новая реальность".Первый этап, отмечается в работе, пришелся на период с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда COVID-19 казался внешней проблемой, а Россия представлялась безопасным убежищем.Вторая стадия с марта по май получила название "вспышка и закупка впрок". Во время ее власти установили нерабочие дни. Граждане, в свою очередь, начали скупать товары первой необходимости, в результате чего магазины не успевали пополнять запасы. С другой стороны, наметилось наращивание производственных возможностей онлайн-магазинов и служб доставки.За этим последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. В этот период потребители приспособились к новой схеме закупок с более редким и менее удобным шоппингом, а предприятия адаптировались к новой ситуации.Вслед за стабилизацией началось восстановление после пандемии (июнь-сентябрь).Тем не менее в сентябре новая финансовая реальность остудила энтузиазм потребителей, пишут авторы исследования.В конечном итоге, отмечается в исследовании, привычки россиян переходят в пятую стадию "Новая реальность – что нас ждет впереди?". Здесь граждан все еще беспокоит перспектива второй волны пандемии. Россияне располагают информацией об опасности COVID-19 и опасаются за свое здоровье, говорится в работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200713/1574254867.html

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579501691.html

Сергей Собянин Пять стадий потребления: коньяк, вино, пиво, самогон, боярышник 32

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество