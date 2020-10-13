https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579502148.html
Выделено пять стадий потребления во время коронавируса в России
Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:42
2020-10-13T00:42
2020-10-13T04:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Romir_kholding/">Ромир</a>" "Российские потребители — новая реальность".Первый этап, отмечается в работе, пришелся на период с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда COVID-19 казался внешней проблемой, а Россия представлялась безопасным убежищем.Вторая стадия с марта по май получила название "вспышка и закупка впрок". Во время ее власти установили нерабочие дни. Граждане, в свою очередь, начали скупать товары первой необходимости, в результате чего магазины не успевали пополнять запасы. С другой стороны, наметилось наращивание производственных возможностей онлайн-магазинов и служб доставки.За этим последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. В этот период потребители приспособились к новой схеме закупок с более редким и менее удобным шоппингом, а предприятия адаптировались к новой ситуации.Вслед за стабилизацией началось восстановление после пандемии (июнь-сентябрь).Тем не менее в сентябре новая финансовая реальность остудила энтузиазм потребителей, пишут авторы исследования.В конечном итоге, отмечается в исследовании, привычки россиян переходят в пятую стадию "Новая реальность – что нас ждет впереди?". Здесь граждан все еще беспокоит перспектива второй волны пандемии. Россияне располагают информацией об опасности COVID-19 и опасаются за свое здоровье, говорится в работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200713/1574254867.html
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579501691.html
Сергей Собянин
Пять стадий потребления: коньяк, вино, пиво, самогон, боярышник
32
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир
" "Российские потребители — новая реальность".
Первый этап, отмечается в работе, пришелся на период с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда COVID-19 казался внешней проблемой, а Россия представлялась безопасным убежищем.
"Правительство разработало план с целью контроля развития пандемии в России — чтобы сдержать пандемию, карантин не требовался", — пишут экономисты.
Вторая стадия с марта по май получила название "вспышка и закупка впрок". Во время ее власти установили нерабочие дни. Граждане, в свою очередь, начали скупать товары первой необходимости, в результате чего магазины не успевали пополнять запасы. С другой стороны, наметилось наращивание производственных возможностей онлайн-магазинов и служб доставки.
За этим последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. В этот период потребители приспособились к новой схеме закупок с более редким и менее удобным шоппингом, а предприятия адаптировались к новой ситуации.
Вслед за стабилизацией началось восстановление после пандемии (июнь-сентябрь).
"Количество выздоровевших от коронавируса, превышает число заразившихся; карантин снят — потребители стараются наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях; рестораны полны посетителей", — подчеркивают исследователи.
Тем не менее в сентябре новая финансовая реальность остудила энтузиазм потребителей, пишут авторы исследования.
В конечном итоге, отмечается в исследовании, привычки россиян переходят в пятую стадию "Новая реальность – что нас ждет впереди?". Здесь граждан все еще беспокоит перспектива второй волны пандемии. Россияне располагают информацией об опасности COVID-19 и опасаются за свое здоровье, говорится в работе.
"Они избегают ненужных поездок и работают в удаленном режиме несколько дней в неделю. Предприниматели "цифровизируют" свое предложение и цепочку поставок", — пишут в заключении авторы исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.