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https://ria.ru/20201013/konsultatsiya-1579366647.html
На горячей линии в Удмуртии расскажут, как лечиться от коронавируса дома
Больным коронавирусом в средней или легкой форме часто предписывают лечиться на дому. В этом случае у людей возникает много вопросов, на которые может ответить... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:00
2020-10-13T08:00
хорошие новости
хорошие новости
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Больным коронавирусом в средней или легкой форме часто предписывают лечиться на дому. В этом случае у людей возникает много вопросов, на которые может ответить только специалист. Чтобы помочь правильно лечиться дома, в Удмуртии создана горячая линия по номеру 8 (800) 100-24-47, которая начала работу 5 октября. За первые несколько дней поступило больше 2 тысяч обращений, рассказали в пресс-службе главы республики.Большая часть вопросов, с которыми обращаются на горячую линию, касается соблюдения режима самоизоляции, в том числе оформления листов нетрудоспособности, порядка действий при положительном тесте на коронавирус и ухудшения самочувствия в ходе лечения. Люди также интересуются, где и как сделать компьютерную томографию легких и анализ на антитела к вирусу."Сотрудники консультационного центра могут дать рекомендацию общемедицинского характера: уточнить симптомы, проконсультировать по вопросам карантина, алгоритмам поведения при выявлении коронавируса, а также передать информацию о тяжелом состоянии пациента в скорую помощь или лечебное учреждение. По сигналам из консультационного центра за это время госпитализировано 19 человек. Кроме того, сотрудники оказывают звонящим психологическую поддержку", – сообщили в пресс-службе.В консультационном центре уже работают 24 человека – 5 врачей, 13 врачей-психологов, 6 волонтеров-медиков. Однако есть и другие желающие помочь в работе центра – с вопросом о трудоустройстве на горячую линию обратились еще 16 медиков. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире #БречаловLive, в перспективе планируется увеличить число сотрудников до 50. По его словам, на работу могут претендовать в том числе медицинские работники, вышедшие на пенсию, но готовые консультировать.
https://ria.ru/20201006/donor-1578520735.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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Новости
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хорошие новости, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)

На горячей линии в Удмуртии расскажут, как лечиться от коронавируса дома

08:00 13.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Больным коронавирусом в средней или легкой форме часто предписывают лечиться на дому. В этом случае у людей возникает много вопросов, на которые может ответить только специалист. Чтобы помочь правильно лечиться дома, в Удмуртии создана горячая линия по номеру 8 (800) 100-24-47, которая начала работу 5 октября. За первые несколько дней поступило больше 2 тысяч обращений, рассказали в пресс-службе главы республики.
Большая часть вопросов, с которыми обращаются на горячую линию, касается соблюдения режима самоизоляции, в том числе оформления листов нетрудоспособности, порядка действий при положительном тесте на коронавирус и ухудшения самочувствия в ходе лечения. Люди также интересуются, где и как сделать компьютерную томографию легких и анализ на антитела к вирусу.
"Сотрудники консультационного центра могут дать рекомендацию общемедицинского характера: уточнить симптомы, проконсультировать по вопросам карантина, алгоритмам поведения при выявлении коронавируса, а также передать информацию о тяжелом состоянии пациента в скорую помощь или лечебное учреждение. По сигналам из консультационного центра за это время госпитализировано 19 человек. Кроме того, сотрудники оказывают звонящим психологическую поддержку", – сообщили в пресс-службе.
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В консультационном центре уже работают 24 человека – 5 врачей, 13 врачей-психологов, 6 волонтеров-медиков. Однако есть и другие желающие помочь в работе центра – с вопросом о трудоустройстве на горячую линию обратились еще 16 медиков. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире #БречаловLive, в перспективе планируется увеличить число сотрудников до 50. По его словам, на работу могут претендовать в том числе медицинские работники, вышедшие на пенсию, но готовые консультировать.
 
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Хорошие новостиХорошие новостиАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
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