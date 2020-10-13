https://ria.ru/20201013/konflikt-1579561562.html

В Москве в ходе конфликта погиб подросток

Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:02

2020-10-13T13:02

2020-10-13T13:02

юлия иванова

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По предварительной информации, ночью подросток с другими несовершеннолетними находился в квартире своей знакомой на улице Поляны, там они распивали алкоголь. Чуть позже между погибшим и 17-летним подростком произошел конфликт.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> рассказала РИА Новости, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства смерти подростка, в том числе допрашиваются родственники и друзья мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/piter-kriminal-1579277955.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, происшествия