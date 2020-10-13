В Москве в ходе конфликта погиб подросток
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением 13 октября 2020 года во дворе жилого дома в Южном Бутове тела 14-летнего подростка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ночью подросток с другими несовершеннолетними находился в квартире своей знакомой на улице Поляны, там они распивали алкоголь. Чуть позже между погибшим и 17-летним подростком произошел конфликт.
"Результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), прокуратурой Москвы поставлены на контроль", - отмечается в сообщении.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства смерти подростка, в том числе допрашиваются родственники и друзья мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.