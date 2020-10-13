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В Москве в ходе конфликта погиб подросток
Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:02
2020-10-13T13:02
юлия иванова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По предварительной информации, ночью подросток с другими несовершеннолетними находился в квартире своей знакомой на улице Поляны, там они распивали алкоголь. Чуть позже между погибшим и 17-летним подростком произошел конфликт.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> рассказала РИА Новости, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства смерти подростка, в том числе допрашиваются родственники и друзья мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/piter-kriminal-1579277955.html
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юлия иванова, происшествия

В Москве в ходе конфликта погиб подросток

13:02 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку из-за обнаружения на юге столицы тела 14-летнего подростка, у которого случился конфликт с 17-летним знакомым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением 13 октября 2020 года во дворе жилого дома в Южном Бутове тела 14-летнего подростка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ночью подросток с другими несовершеннолетними находился в квартире своей знакомой на улице Поляны, там они распивали алкоголь. Чуть позже между погибшим и 17-летним подростком произошел конфликт.
"Результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), прокуратурой Москвы поставлены на контроль", - отмечается в сообщении.
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Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства смерти подростка, в том числе допрашиваются родственники и друзья мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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Юлия ИвановаПроисшествия
 
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