https://ria.ru/20201013/kollaps-1579646362.html

Депутат ГД прокомментировал выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко

Ультиматум Светланы Тихановской может привести Белоруссию к коллапсу, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире радио "Комсомольская правда". РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:38

2020-10-13T19:38

2020-10-13T21:09

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

госдума рф

константин затулин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Ультиматум <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> может привести <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> к коллапсу, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> в эфире <a href="https://radiokp.ru/" target="_blank">радио "Комсомольская правда".</a>Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: бъявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Затулин назвал освобождение политических заключенных правильной мерой, но подчеркнул, что Тихановская выбрала неправильный способ для достижения этой цели."Это не значит, что этого надо требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Белоруссии", — цитирует политика <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда".</a>Обстановка в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал 80,1 процента голосов.Оппозиция отказалась признавать эти результаты, и на следующий день в стране начались массовые акции протеста. Поначалу демонстрации подавлялись силовиками, против сторонников оппозиции применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Полиция задержала более шести тысяч человек.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Евросвоюзе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле большинства населения. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные демонстрации проходят в выходные. Оппозиция сформировала Координационный совет по транзиту власти, который требует проведения новых выборов.Против Тихановской завели дело о призывах к захвату власти. Большинство членов Координационного совета либо выехали из Белоруссии, как и сама Тихановская, либо арестованы.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Дмитрий Крылов Тихановская обещает обвал продаж в гос магазинах. Поискал в интернете, что за магазины государственные в Беларуси. Первое, что бросилось в глаза - сеть "Аматиста" РУП "Беларусьторг". Смотрим профиль - алкоголь и табак. Неужели все оппозиционеры составляли костяк клиентов этой сети и чтобы наказать Лукашенко им достаточно просто начать меньше пить и курить на митингах протеста? 161

сергей шмидт Не зря Тихановскую объявили в розыск. Можно было ещё и Навального подсоединить к этому списку. 98

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, госдума рф, константин затулин, белоруссия, в мире