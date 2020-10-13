https://ria.ru/20201013/kipr-1579615578.html

Стало известно, сколько Кипр потеряет из-за отказа от "золотых паспортов"

Потери экономики Кипра от отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции составят 1,5-2 миллиарда евро в год, и возместить их будет сложно,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:01

2020-10-13T17:01

2020-10-13T17:01

россия

кипр

экономика

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<strong>АФИНЫ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Потери экономики <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> от отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции составят 1,5-2 миллиарда евро в год, и возместить их будет сложно, заявил РИА Новости заместитель председателя так называемой "русской партии" "Эго о политис" ("Я гражданин") Алексей Волобоев.Партия защищает на Кипре интересы русскоязычных граждан.На внеочередном заседании Совета министров во вторник было принято решение отменить с 1 ноября инвестиционную программу в связи со злоупотреблениями. Решение принято на следующий день после публикации катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе высокопоставленных политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.Инвестиционная программа предусматривала предоставление так называемых "золотых паспортов" тем, кто вложит в экономику 2,5 миллиона долларов.По его словам, возместить эти потери будет трудно."Кипр попал в зависимость от инвестиционной программы. Он в течение 10 лет получал эти средства, почти по полтора миллиарда в год, ими он компенсировал потери от финансового кризиса 2013 года. Все спокойно жили и думали, что это будет вечно, не создавали ничего альтернативного. Практически никакие реформы не были проведены. Новые секторы экономики не были выстроены", - сказал Волобоев.По его словам, непонятно, чем можно заменить эти средства.Политик сказал, что, по сообщениям властей, по этой программе выдали порядка 4 тысяч золотых паспортов, из них 1700 получили россияне."Вся экономика была смещена в сектор строительства и в сектор продажи "золотых паспортов". Сейчас оказались у разбитого корыта. Что делать, как все это заменять – никто не знает", - сказал он."Время "золотых паспортов", конечно, заканчивается", - уверен Волобоев.

https://ria.ru/20201013/kipr-1579553392.html

https://ria.ru/20200720/1574517574.html

https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кипр, экономика