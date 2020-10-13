https://ria.ru/20201013/kiberataka-1579632193.html
Норвегия обвинила Россию в кибератаках на парламент
Власти Норвегии считают, что за совершенной в августе кибератакой на парламент королевства якобы стояла Россия, сообщила пресс-служба МИД Норвегии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:11
2020-10-13T18:11
2020-10-13T21:36
россия
мид норвегии
норвегия
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> считают, что за совершенной в августе кибератакой на парламент королевства якобы стояла Россия, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a>.В сообщении говорится о том, что кибератака на парламент страны была совершена 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков.Глава норвежского внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Серейде отметила, что это "серьезное событие", над которым работали спецслужбы королевства, чтобы установить причину случившегося.Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках. В частности, дипломаты отмечали, что никаких доказательств голословных утверждений в адрес Москвы представлено не было.
https://ria.ru/20200925/chekhiya-1577778917.html
Max Giz
Какой смысл атаковать парламент страны, которая ничего не решает в этом мире?
74
Юрий Кононов
А норвежцы-то, ещё медленней эстонцев!!!
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россия
норвегия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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