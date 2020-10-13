Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/kiberataka-1579632193.html
Норвегия обвинила Россию в кибератаках на парламент
Власти Норвегии считают, что за совершенной в августе кибератакой на парламент королевства якобы стояла Россия, сообщила пресс-служба МИД Норвегии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:11
2020-10-13T21:36
россия
мид норвегии
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148470/55/1484705557_0:169:3043:1881_1400x0_80_0_0_919df384ea82d36af39a7e18ecce41b6.jpg
<strong>МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> считают, что за совершенной в августе кибератакой на парламент королевства якобы стояла Россия, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a>.В сообщении говорится о том, что кибератака на парламент страны была совершена 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков.Глава норвежского внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Серейде отметила, что это "серьезное событие", над которым работали спецслужбы королевства, чтобы установить причину случившегося.Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках. В частности, дипломаты отмечали, что никаких доказательств голословных утверждений в адрес Москвы представлено не было.
https://ria.ru/20200925/chekhiya-1577778917.html
Какой смысл атаковать парламент страны, которая ничего не решает в этом мире?
74
А норвежцы-то, ещё медленней эстонцев!!!
68
17
россия
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148470/55/1484705557_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_e21a2ec6a8ed60fd5f8e80af53fa6747.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид норвегии, норвегия, в мире

Норвегия обвинила Россию в кибератаках на парламент

18:11 13.10.2020 (обновлено: 21:36 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости. Власти Норвегии считают, что за совершенной в августе кибератакой на парламент королевства якобы стояла Россия, сообщила пресс-служба МИД Норвегии.
В сообщении говорится о том, что кибератака на парламент страны была совершена 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков.
Прага - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:14
В Чехии обвинили Россию в попытках повлиять на органы самоуправления
Глава норвежского внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Серейде отметила, что это "серьезное событие", над которым работали спецслужбы королевства, чтобы установить причину случившегося.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках. В частности, дипломаты отмечали, что никаких доказательств голословных утверждений в адрес Москвы представлено не было.
 
Обсудить17
РоссияМИД НорвегииНорвегияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния