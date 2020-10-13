https://ria.ru/20201013/kholokost--1579570659.html

Facebook запретил публиковать посты с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания в понедельник. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:39

2020-10-13T13:39

2020-10-13T13:39

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть Facebook запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания в понедельник."Сегодня мы усовершенствуем нашу политику в отношении к высказываний, разжигающих ненависть, запрещая любой контент, который отрицает или искажает Холокост", - объявила пресс-служба компании.По информации Facebook, в последнее время участились случаи ксенофобских онлайн-атак по всему миру. Между тем, решение вызвано не только растущим антисемитизмом, но и незнанием молодым поколением истинной истории холокоста. Как показало проведенное недавно исследование, 11% процентов молодых американцев считают, что в Холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов.Принятые меры, отмечают в компании, не ограничиваются историей Холокоста. "По итогам продолжавшихся в течение года консультаций с привлечёнными специалистами, мы недавно запретили (использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов", - сообщила компания.Facebook отмечает, что реализация новой политики потребует времени, поскольку нарушать новые правила может самый различный контент.

https://ria.ru/20200422/1570414974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, холокост, в мире