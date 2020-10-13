https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579658646.html

Росгвардия опровергла сведения о халатности в деле нижегородского стрелка

Росгвардия отрицает возможность халатности своих сотрудников при выдаче разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:45

2020-10-13T20:45

2020-10-13T20:45

обстрел остановки в нижегородской области

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> отрицает возможность халатности своих сотрудников при выдаче разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.Информация о том, что в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, появилась вечером во вторник на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ. По данным следствия, дело заведено "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".Также сообщается, что медработниками частной организации подозреваемому были выданы справки для разрешения на оружие без фактического медицинского исследования. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния. При этом на учет психиатра подросток поставлен не был.В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что "медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

https://ria.ru/20201013/strelba-na-ostanovke-troe-ubitykh-troe-ranenykh-1579657096.html

россия

нижегородская область

борский район

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Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям. 2020-10-13T20:45 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, борский район, происшествия