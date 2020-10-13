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СК возбудил дело о халатности после стрельбы в Нижегородской области
В рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:38
2020-10-13T20:39
обстрел остановки в нижегородской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В рамках расследования убийства трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Добавляется, что в ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой учился обвиняемый, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из соцсетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям."Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.В пресс-службе Росгвардии заявили РИА Новости, что отрицают сообщения о халатности своих сотрудников."Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил разрешения... Он полностью на законных основаниях получил разрешение", - заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что "медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
россия
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям
Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям.
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

СК возбудил дело о халатности после стрельбы в Нижегородской области

19:38 13.10.2020 (обновлено: 20:39 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

"В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой учился обвиняемый, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из соцсетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям.
"Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
В пресс-службе Росгвардии заявили РИА Новости, что отрицают сообщения о халатности своих сотрудников.
"Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил разрешения... Он полностью на законных основаниях получил разрешение", - заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.
В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что "медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
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