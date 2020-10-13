СК возбудил дело о халатности после стрельбы в Нижегородской области

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В рамках расследования убийства трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Добавляется, что в ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой учился обвиняемый, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из соцсетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям."Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.В пресс-службе Росгвардии заявили РИА Новости, что отрицают сообщения о халатности своих сотрудников."Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил разрешения... Он полностью на законных основаниях получил разрешение", - заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что "медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям
Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям.
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
"В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой учился обвиняемый, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из соцсетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям.
"Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
В пресс-службе Росгвардии заявили РИА Новости, что отрицают сообщения о халатности своих сотрудников.
"Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил разрешения... Он полностью на законных основаниях получил разрешение", - заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.
В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что "медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.