Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201013/kenobi-1579391122.html
Съемки сериала про Оби-Ван Кеноби возобновятся после переделки сценария
Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T06:44
2020-10-13T06:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
юэн макгрегор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/139457/69/1394576968_0:92:972:639_1400x0_80_0_0_1245193925df9e8b4e71ec99053715d6.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у проекта поменялся сценарист, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/ewan-mcgregor-disney-plus-obi-wan-kenobi-star-wars-1234800083/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Изначально о сериале стало известно еще в августе 2019 года, предполагалось, что производство начнется в 2020, но я январе 2020 года из проекта ушел сценарист (Хуссейн Амини). В апреле на его место взяли Джо Харольда. Из-за необходимости переписывать сценарий, съемки перенесли на 2021 год. Режиссер шоу – Дебора Чоу, снявшая несколько серий "Мандалорца" для Disney+. Пока нет информации о том, кто будет играть в сериале помимо Макгрегора."Это история про Оби-Ван Кеноби. Там, конечно, буду не только я, но про меня там будет очень много, и это хорошо", — рассказал актер.Макгрегор уточнил также, что для него примером исполнения роли учителя джедаев в этом проекте стала работа Алека Гиннесса, скончавшегося в 2000 году и игравшего Кеноби в оригинальной трилогии. "Я много думал о том, как бы Алек Гиннесс играл своего персонажа в более юном возрасте? В результате я пересмотрел его предыдущие работы, которых никогда раньше не видел. Это все прекрасные фильмы, и я с большим удовольствием изучал его игру", — поделился он.Дата премьеры шоу, в котором будет шесть серий, пока не определена.Юэн Макгрегор играл Оби-Ван Кеноби в трех частях саги: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).
https://ria.ru/20200618/1573074875.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/139457/69/1394576968_0:1:972:730_1400x0_80_0_0_725bb511953475d47b255786a83af448.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, юэн макгрегор

Съемки сериала про Оби-Ван Кеноби возобновятся после переделки сценария

06:44 13.10.2020 (обновлено: 06:50 13.10.2020)
 
© Lucasfilm Ltd. (2002)Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов"
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Lucasfilm Ltd. (2002)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у проекта поменялся сценарист, сообщает Variety.
Изначально о сериале стало известно еще в августе 2019 года, предполагалось, что производство начнется в 2020, но я январе 2020 года из проекта ушел сценарист (Хуссейн Амини). В апреле на его место взяли Джо Харольда.
Из-за необходимости переписывать сценарий, съемки перенесли на 2021 год. Режиссер шоу – Дебора Чоу, снявшая несколько серий "Мандалорца" для Disney+.
Пока нет информации о том, кто будет играть в сериале помимо Макгрегора.
"Это история про Оби-Ван Кеноби. Там, конечно, буду не только я, но про меня там будет очень много, и это хорошо", — рассказал актер.
Макгрегор уточнил также, что для него примером исполнения роли учителя джедаев в этом проекте стала работа Алека Гиннесса, скончавшегося в 2000 году и игравшего Кеноби в оригинальной трилогии.
"Я много думал о том, как бы Алек Гиннесс играл своего персонажа в более юном возрасте? В результате я пересмотрел его предыдущие работы, которых никогда раньше не видел. Это все прекрасные фильмы, и я с большим удовольствием изучал его игру", — поделился он.
Дата премьеры шоу, в котором будет шесть серий, пока не определена.
Юэн Макгрегор играл Оби-Ван Кеноби в трех частях саги: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).
Актер Эван Макгрегор и персонаж диснеевского мультфильма Светлячок - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 06:44Культура
Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЮэн Макгрегор
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России
Лента новостейМолния