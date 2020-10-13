https://ria.ru/20201013/kenobi-1579391122.html

Съемки сериала про Оби-Ван Кеноби возобновятся после переделки сценария

Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:44

2020-10-13T06:44

2020-10-13T06:50

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кино и сериалы

новости культуры

юэн макгрегор

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Юэн Макгрегор уточнил, что съемки сериала про Оби-Ван Кеноби начнутся в марте следующего года. Их перенос связан не только с карантином, но и с тем, что у проекта поменялся сценарист, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/ewan-mcgregor-disney-plus-obi-wan-kenobi-star-wars-1234800083/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Изначально о сериале стало известно еще в августе 2019 года, предполагалось, что производство начнется в 2020, но я январе 2020 года из проекта ушел сценарист (Хуссейн Амини). В апреле на его место взяли Джо Харольда. Из-за необходимости переписывать сценарий, съемки перенесли на 2021 год. Режиссер шоу – Дебора Чоу, снявшая несколько серий "Мандалорца" для Disney+. Пока нет информации о том, кто будет играть в сериале помимо Макгрегора."Это история про Оби-Ван Кеноби. Там, конечно, буду не только я, но про меня там будет очень много, и это хорошо", — рассказал актер.Макгрегор уточнил также, что для него примером исполнения роли учителя джедаев в этом проекте стала работа Алека Гиннесса, скончавшегося в 2000 году и игравшего Кеноби в оригинальной трилогии. "Я много думал о том, как бы Алек Гиннесс играл своего персонажа в более юном возрасте? В результате я пересмотрел его предыдущие работы, которых никогда раньше не видел. Это все прекрасные фильмы, и я с большим удовольствием изучал его игру", — поделился он.Дата премьеры шоу, в котором будет шесть серий, пока не определена.Юэн Макгрегор играл Оби-Ван Кеноби в трех частях саги: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).

https://ria.ru/20200618/1573074875.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юэн макгрегор