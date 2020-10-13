https://ria.ru/20201013/kazan-1579609812.html

В Казани создадут центр компетенций по интеллектуальной собственности

Первый в России региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности будет создан на базе казанского ИТ-парка. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:39

2020-10-13T16:39

2020-10-13T16:39

республика татарстан

айрат хайруллин

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Первый в России региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности будет создан на базе казанского ИТ-парка.Соглашение подписали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Ajjrat_KHajjrullin/" target="_blank" data-auto="true">Айрат Хайруллин</a>, директор технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Александр Борисов, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко и директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности – это уникальный центр услуг по интеллектуальной собственности (ИС) в режиме одного окна, который будет оказывать все виды услуг по охране, защите ИС и внедрению инноваций. Основные цели центра компетенций – повышение конкурентоспособности республиканской продукции, внедрение новых технологий, вывод продукции и технологий республики на рынок России и мира, повышение инновационной активности, привлечение инвестиций, цифровизация сферы интеллектуальной собственности и другие.Предполагается, что ключевыми направлениями работы центра компетенций станут патентная аналитика (патентные исследования, патентные ландшафты), охрана и защита интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты и другие объекты), управление ИС (трансфер технологий, коммерциализация, сопровождение сделок).Создание регионального центра компетенций в области интеллектуальной собственности, как ожидается, будет способствовать созданию благоприятных условий для раскрытия результатов исследований и разработок, обеспечению эффективного взаимодействия разработчиков инновационной продукции с промышленностью, развитию инновационной деятельности в Татарстане и ПФО, обеспечению нужд компаний, занимающихся инновационной деятельностью в регионах, и содействию в получении ими услуг (подготовка и подача российских и зарубежных заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений и программ), аудиту портфелей объектов интеллектуальной собственности, осуществлению финансового консалтинга, содействию трансферу технологий.

https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html

https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айрат хайруллин, республика татарстан (татарстан), казань, общество