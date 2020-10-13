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https://ria.ru/20201013/kazan-1579609812.html
В Казани создадут центр компетенций по интеллектуальной собственности
Первый в России региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности будет создан на базе казанского ИТ-парка. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:39
2020-10-13T16:39
республика татарстан
айрат хайруллин
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Первый в России региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности будет создан на базе казанского ИТ-парка.Соглашение подписали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Ajjrat_KHajjrullin/" target="_blank" data-auto="true">Айрат Хайруллин</a>, директор технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Александр Борисов, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко и директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности – это уникальный центр услуг по интеллектуальной собственности (ИС) в режиме одного окна, который будет оказывать все виды услуг по охране, защите ИС и внедрению инноваций. Основные цели центра компетенций – повышение конкурентоспособности республиканской продукции, внедрение новых технологий, вывод продукции и технологий республики на рынок России и мира, повышение инновационной активности, привлечение инвестиций, цифровизация сферы интеллектуальной собственности и другие.Предполагается, что ключевыми направлениями работы центра компетенций станут патентная аналитика (патентные исследования, патентные ландшафты), охрана и защита интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты и другие объекты), управление ИС (трансфер технологий, коммерциализация, сопровождение сделок).Создание регионального центра компетенций в области интеллектуальной собственности, как ожидается, будет способствовать созданию благоприятных условий для раскрытия результатов исследований и разработок, обеспечению эффективного взаимодействия разработчиков инновационной продукции с промышленностью, развитию инновационной деятельности в Татарстане и ПФО, обеспечению нужд компаний, занимающихся инновационной деятельностью в регионах, и содействию в получении ими услуг (подготовка и подача российских и зарубежных заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений и программ), аудиту портфелей объектов интеллектуальной собственности, осуществлению финансового консалтинга, содействию трансферу технологий.
https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html
https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html
республика татарстан (татарстан)
казань
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Новости
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айрат хайруллин, республика татарстан (татарстан), казань, общество

В Казани создадут центр компетенций по интеллектуальной собственности

16:39 13.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Первый в России региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности будет создан на базе казанского ИТ-парка.
"Состоялось подписание соглашения о создании на базе ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" регионального центра компетенций по интеллектуальной собственности – единственного в Приволжском федеральном округе и первого в сети центров компетенций в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ИТ-парка.
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Соглашение подписали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин, директор технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Александр Борисов, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко и директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.
Региональный центр компетенций в области интеллектуальной собственности – это уникальный центр услуг по интеллектуальной собственности (ИС) в режиме одного окна, который будет оказывать все виды услуг по охране, защите ИС и внедрению инноваций. Основные цели центра компетенций – повышение конкурентоспособности республиканской продукции, внедрение новых технологий, вывод продукции и технологий республики на рынок России и мира, повышение инновационной активности, привлечение инвестиций, цифровизация сферы интеллектуальной собственности и другие.
Предполагается, что ключевыми направлениями работы центра компетенций станут патентная аналитика (патентные исследования, патентные ландшафты), охрана и защита интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты и другие объекты), управление ИС (трансфер технологий, коммерциализация, сопровождение сделок).
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Создание регионального центра компетенций в области интеллектуальной собственности, как ожидается, будет способствовать созданию благоприятных условий для раскрытия результатов исследований и разработок, обеспечению эффективного взаимодействия разработчиков инновационной продукции с промышленностью, развитию инновационной деятельности в Татарстане и ПФО, обеспечению нужд компаний, занимающихся инновационной деятельностью в регионах, и содействию в получении ими услуг (подготовка и подача российских и зарубежных заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений и программ), аудиту портфелей объектов интеллектуальной собственности, осуществлению финансового консалтинга, содействию трансферу технологий.
 
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Республика ТатарстанАйрат ХайруллинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
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