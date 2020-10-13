https://ria.ru/20201013/karty-1579501206.html

Эксперт рассказал, чем опасны "лишние" банковские карты

Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:13

2020-10-13T02:13

2020-10-13T02:13

михаил коган

россия

штрафы

банки

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Бывает, что у человека скапливается слишком много <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банковских</a> карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20201013/832148371.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил коган, россия, штрафы, банки, общество