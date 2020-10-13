https://ria.ru/20201013/karty-1579501206.html
Эксперт рассказал, чем опасны "лишние" банковские карты
Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T02:13
2020-10-13T02:13
2020-10-13T02:13
михаил коган
россия
штрафы
банки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_0:0:2501:1407_1400x0_80_0_0_42edf988a4da3f1b92e68604bf17553a.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Бывает, что у человека скапливается слишком много <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банковских</a> карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20201013/832148371.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден.
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_76:0:2296:1665_1400x0_80_0_0_d80df8e8a052bd4e946755265d589b64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил коган, россия, штрафы, банки, общество