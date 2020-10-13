https://ria.ru/20201013/karma--1579576546.html

Далай-лама считает эпидемию COVID-19 следствием накопленной кармы

Эпидемия коронавируса стала следствием накопленной людьми кармы, необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем, считает РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:04

2020-10-13T14:04

2020-10-13T14:31

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Эпидемия коронавируса стала следствием накопленной людьми кармы, необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем, считает Далай-лама XIV, запись выступления которого доступна на его официальном сайте."Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено. Однако мы должны принимать меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем", - сказал Далай-лама.Он увеерен, что для достижения этой цели, люди, занятые в системе здравоохранения, "делают все возможное"."Я ценю вклад каждого, кто сейчас на переднем краю борьбы с пандемией и благодарю всех вас за преданность делу. Каждое утро я начитываю мантры и молюсь о том, чтобы эта пандемия поскорее сошла на нет. Я посвящаю эти практики благоденствию мира и, особенно, Индии", - отметил лидер тибетского буддизма.Также он отметил, что люди "готовы принять на себя чужое страдание", если взращивают бодхичитту (альтруистический настрой), а также выполняют "практику уравнивания и замены себя на других". "Переживаемые ими покой и радость помогают им преобразовывать враждебные обстоятельства в условия, благоприятные для добродетельной практики. Следовательно, если мы хотим обрести счастье и внутренний покой, мы должны задействовать свой интеллект и соблюдать гигиену эмоций", - подчеркнул лидер тибетского буддизма.По его словам, чтобы умиротворить свое сознание, необходимо его развивать. Тогда, подчеркивает Далай-лама, можно даже "переносить телесную боль, не испытывая при этом чрезмерного беспокойства"."Все мы, включая животных, насекомых и микробов, одинаковы в своем стремлении к счастью и нежелании испытывать страдания. Мы, люди, обладаем развитым интеллектом – одним из главных факторов, способствующих внутреннему покою и радости. Однако интеллект может не только подарить нам надежду, но и вселить в нас страх. Поэтому нам, прежде всего, необходимо внутреннее умиротворение", - подытожил Далай-лама.

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм, в мире