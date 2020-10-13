На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года
© РИА Новости / СтрингерМужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась на странице правительства в Youtube.
За соответствующее решение проголосовали члены правительства единогласно.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября.
Вместе с тем правительство ужесточило ряд карантинных ограничений. В том числе кабмин ограничил максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях. Таким образом в "зеленой" зоне противоэпидемиологической ситуации разрешены массовые участия при участии до 50 человек, в "желтой" - до 30 и оранжевой – до 20 человек. Кроме того, согласно решению, в этих зонах разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований. На международных соревнованиях присутствие зрителей необходимо согласовывать с властями.
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