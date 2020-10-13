https://ria.ru/20201013/karantin-1579615092.html

На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:00

2020-10-13T17:00

2020-10-13T17:00

денис шмыгаль

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась на странице правительства в Youtube.За соответствующее решение проголосовали члены правительства единогласно.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября.Вместе с тем правительство ужесточило ряд карантинных ограничений. В том числе кабмин ограничил максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях. Таким образом в "зеленой" зоне противоэпидемиологической ситуации разрешены массовые участия при участии до 50 человек, в "желтой" - до 30 и оранжевой – до 20 человек. Кроме того, согласно решению, в этих зонах разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований. На международных соревнованиях присутствие зрителей необходимо согласовывать с властями.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире