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https://ria.ru/20201013/karantin-1579615092.html
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:00
2020-10-13T17:00
денис шмыгаль
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась на странице правительства в Youtube.За соответствующее решение проголосовали члены правительства единогласно.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября.Вместе с тем правительство ужесточило ряд карантинных ограничений. В том числе кабмин ограничил максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях. Таким образом в "зеленой" зоне противоэпидемиологической ситуации разрешены массовые участия при участии до 50 человек, в "желтой" - до 30 и оранжевой – до 20 человек. Кроме того, согласно решению, в этих зонах разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований. На международных соревнованиях присутствие зрителей необходимо согласовывать с властями.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире

На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года

17:00 13.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерМужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года, трансляция заседания велась на странице правительства в Youtube.
За соответствующее решение проголосовали члены правительства единогласно.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября.
Вместе с тем правительство ужесточило ряд карантинных ограничений. В том числе кабмин ограничил максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях. Таким образом в "зеленой" зоне противоэпидемиологической ситуации разрешены массовые участия при участии до 50 человек, в "желтой" - до 30 и оранжевой – до 20 человек. Кроме того, согласно решению, в этих зонах разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований. На международных соревнованиях присутствие зрителей необходимо согласовывать с властями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19КоронавирусыУкраинаВ мире
 
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