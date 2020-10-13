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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579521936.html
Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении 521 единицы бронетехники и 173 беспилотников Азербайджана с... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:45
2020-10-13T09:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении 521 единицы бронетехники и 173 беспилотников <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе.Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты пять азербайджанских беспилотников, семь единиц бронетехники, "есть 220 погибших".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
Похоже на бред или истерику.
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нагорно-карабахская республика
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники

09:45 13.10.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении 521 единицы бронетехники и 173 беспилотников Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе.

"В целом уничтожены 173 беспилотника, 16 вертолетов, 18 самолетов, 521 единица бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 5139 человек.

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Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты пять азербайджанских беспилотников, семь единиц бронетехники, "есть 220 погибших".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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