https://ria.ru/20201013/izbienie-1579598065.html

В Подольске женщина получила срок за избиение приемного сына до смерти

Подольский городской суд Московской области приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:44

2020-10-13T15:44

2020-10-13T15:44

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подольский городской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти 3-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковной прокуратуры.Установлено, что осужденная, являясь приемной матерью трехлетнего мальчика, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка и жестоко обращалась с ним."Вечером 29 января прошлого года она, находясь в съёмной квартире в городе <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, нанесла ребёнку многочисленные удары руками по голове и телу, причинив его здоровью тяжкий вред. Спустя несколько дней от полученных травм потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении", - отмечается в сообщении.Еще четверо детей, бывших под опекой осужденной, направлены в государственное социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних.

https://radiosputnik.ria.ru/20200526/1572010355.html

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подольск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), подольск, происшествия