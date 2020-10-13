Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/izbienie-1579598065.html
В Подольске женщина получила срок за избиение приемного сына до смерти
Подольский городской суд Московской области приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:44
2020-10-13T15:44
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1400x0_80_0_0_eeac1c3153bb804ee0d00fd491967b94.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подольский городской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти 3-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковной прокуратуры.Установлено, что осужденная, являясь приемной матерью трехлетнего мальчика, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка и жестоко обращалась с ним."Вечером 29 января прошлого года она, находясь в съёмной квартире в городе <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, нанесла ребёнку многочисленные удары руками по голове и телу, причинив его здоровью тяжкий вред. Спустя несколько дней от полученных травм потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении", - отмечается в сообщении.Еще четверо детей, бывших под опекой осужденной, направлены в государственное социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних.
https://radiosputnik.ria.ru/20200526/1572010355.html
2
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_e9bc392d2cf3af7d5bb2f0ae46eaec94.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В Подольске женщина получила срок за избиение приемного сына до смерти

15:44 13.10.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подольский городской суд Московской области приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти 3-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
"Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ее признали виновной в совершении преступлений по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее смерть" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Установлено, что осужденная, являясь приемной матерью трехлетнего мальчика, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка и жестоко обращалась с ним.
"Вечером 29 января прошлого года она, находясь в съёмной квартире в городе Подольске, нанесла ребёнку многочисленные удары руками по голове и телу, причинив его здоровью тяжкий вред. Спустя несколько дней от полученных травм потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении", - отмечается в сообщении.
Еще четверо детей, бывших под опекой осужденной, направлены в государственное социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая, 15:27
В Подмосковье мужчина, до смерти избивший сына, выдал все за случайность
 
Обсудить2
Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния