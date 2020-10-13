В Подольске женщина получила срок за избиение приемного сына до смерти
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подольский городской суд Московской области приговорил к 10 годам исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу за избиение до смерти 3-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
"Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ее признали виновной в совершении преступлений по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее смерть" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Установлено, что осужденная, являясь приемной матерью трехлетнего мальчика, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка и жестоко обращалась с ним.
"Вечером 29 января прошлого года она, находясь в съёмной квартире в городе Подольске, нанесла ребёнку многочисленные удары руками по голове и телу, причинив его здоровью тяжкий вред. Спустя несколько дней от полученных травм потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении", - отмечается в сообщении.
Еще четверо детей, бывших под опекой осужденной, направлены в государственное социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних.