Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html
Красноярский пенсионер "купил" в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч рублей
Пенсионер из Красноярска решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:08
2020-10-13T08:08
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823729_0:320:3022:2020_1400x0_80_0_0_998c48e2daf1c9a6ad9856b5c73ee264.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пенсионер из <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД.По данным главка, в полицию обратился 65-летний мужчина и рассказал, что решил приобрести аппарат ИВЛ на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200423/1570489218.html
1
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823729_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_058fdae780491da94f7543864540f510.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, происшествия

Красноярский пенсионер "купил" в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч рублей

08:08 13.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Фаза-5-01" в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Пенсионер из Красноярска решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД.
По данным главка, в полицию обратился 65-летний мужчина и рассказал, что решил приобрести аппарат ИВЛ на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете.
"С ним связался по телефону продавец. Он подтвердил, что предложение еще актуально, и заверил, что аппарат в хорошем состоянии. Потерпевший перевел продавцу деньги (264 тысячи рублей) на указанный банковский счет. Затем злоумышленник сообщил мужчине, что деньги поступили, пообещал оперативно выслать покупку и перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 21:46
Менеджер банка украл у российского пенсионера более 30 миллионов рублей
 
Обсудить1
КрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России
Лента новостейМолния