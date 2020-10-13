https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html

Красноярский пенсионер "купил" в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч рублей

Пенсионер из Красноярска решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:08

2020-10-13T08:08

2020-10-13T08:08

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пенсионер из <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД.По данным главка, в полицию обратился 65-летний мужчина и рассказал, что решил приобрести аппарат ИВЛ на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200423/1570489218.html

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красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия