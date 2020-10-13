Красноярский пенсионер "купил" в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч рублей
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Пенсионер из Красноярска решил купить через интернет аппарат ИВЛ и лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД.
По данным главка, в полицию обратился 65-летний мужчина и рассказал, что решил приобрести аппарат ИВЛ на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете.
"С ним связался по телефону продавец. Он подтвердил, что предложение еще актуально, и заверил, что аппарат в хорошем состоянии. Потерпевший перевел продавцу деньги (264 тысячи рублей) на указанный банковский счет. Затем злоумышленник сообщил мужчине, что деньги поступили, пообещал оперативно выслать покупку и перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.