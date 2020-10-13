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https://ria.ru/20201013/iphone-1579674580.html
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Россияне в преддверии и после презентации Apple новой версии iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:30
2020-10-13T23:30
россия
apple iphone
apple
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россияне в преддверии и после презентации Apple новой версии <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито", стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости."Встану и отстою очередь за новым IPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)", - говорится в одном из объявлений на сервисе объявлений "Авито". При этом некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.Комментарием сервиса бесплатных объявлений "Авито" РИА Новости пока не располагает.Во вторник компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.Стоимость iPhone 12 mini в России составит от 69 990 рублей, iPhone 12 - от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.
https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html
https://ria.ru/20201008/chelka-iphone-1578781927.html
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россия, apple iphone, apple, технологии, экономика

Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone

23:30 13.10.2020
 
© AppleiPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россияне в преддверии и после презентации Apple новой версии iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито", стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Встану и отстою очередь за новым IPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)", - говорится в одном из объявлений на сервисе объявлений "Авито". При этом некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 09:37
Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
Комментарием сервиса бесплатных объявлений "Авито" РИА Новости пока не располагает.
Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.
Стоимость iPhone 12 mini в России составит от 69 990 рублей, iPhone 12 - от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
8 октября, 11:15РИА Наука
Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех
 
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РоссияApple iPhoneAppleТехнологииЭкономика
 
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