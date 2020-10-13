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https://ria.ru/20201013/iphone-1579669182.html
Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - 6 ноября, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:25
2020-10-13T22:25
россия
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билайн
мегафон
apple iphone
apple
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Предзаказ на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - 6 ноября, сообщили РИА Новости представители крупнейших сотовых операторов, обладающих собственными розничными сетями.<a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября."Предзаказ на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется в интернет-магазине "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" 21 октября, в продажу новинки поступят 23 октября. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max откроется 6 ноября, в продаже смартфоны появятся 13 ноября", - рассказали в "Билайне". В "Билайне" уточнили, что для заказа будут доступны модели всех цветов.Генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a> Ритейл" сообщил, что компания также откроет 21 октября предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - 6 ноября.В эти же даты откроют предзаказы на новинки "М.Видео-Эльдорадо" и <a href="http://ria.ru/organization_ozon/" target="_blank" data-auto="true">Ozon</a>, рассказали в компаниях.
https://ria.ru/20201013/iphone-1579663403.html
https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html
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россия, ozon, билайн, мегафон, apple iphone, apple, технологии, экономика

Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone

22:25 13.10.2020
 
© AppleiPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - 6 ноября, сообщили РИА Новости представители крупнейших сотовых операторов, обладающих собственными розничными сетями.
Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 21:17
Стала известна цена новых iPhone в России

"Предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся с 21 октября, а оставить заявку на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября", - сказали в МТС, обладающей крупнейшей операторской розницей.

"Предзаказ на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется в интернет-магазине "Билайн" 21 октября, в продажу новинки поступят 23 октября. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max откроется 6 ноября, в продаже смартфоны появятся 13 ноября", - рассказали в "Билайне". В "Билайне" уточнили, что для заказа будут доступны модели всех цветов.
Генеральный директор "Мегафон Ритейл" сообщил, что компания также откроет 21 октября предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - 6 ноября.
В эти же даты откроют предзаказы на новинки "М.Видео-Эльдорадо" и Ozon, рассказали в компаниях.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
 
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