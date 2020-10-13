https://ria.ru/20201013/iphone-1579654687.html

Apple представила новые iPhone и раскрыла цены в России

Компания Apple показала на презентации в Купертино новый iPhone 12. В линейку также вошли три других смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:23

2020-10-13T20:23

2020-10-13T23:08

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> показала на презентации в <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> новый <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. В линейку также вошли три других смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Как и ожидалось, одной из главных особенностей модели является поддержка беспроводных сетей 5G.Смартфон получил OLED-дисплей и новую сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Также он стал на 11% тоньше, на 15% меньше и легче предыдущей версии.Дизайн гаджета из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.У iPhone 12, как и у предшественника, будет двойная камера. В свою очередь, iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки.Apple также рассказала о новой функции Smart HDR 3, позволяющей снимать против источников света. Также сообщается, что в обновленной камере будет улучшен режим ночной съемки.Кроме того, в смартфонах появится новый режим Apple ProRAW, предоставляющий больше возможностей для профессиональной обработки фотографий.Еще одной особенностью линейки станет магнитный коннектор. Теперь гаджет можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Max Pro представлены в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.Ранее Apple перенесла традиционную сентябрьскую презентацию iPhone на октябрь. В сентябре компания представила новые Apple Watch и iPad. В СМИ также появлялась информация о том, что третью осеннюю презентацию Apple планирует провести в ноябре.Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, <a href="https://ria.ru/20201013/iphone-1579663403.html" target="_blank">самая дешевая модель </a>будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html

Сергей Норд Apple, ты бы не частил, а то многие еще за предыдущую новинку кредит не погасили.. 155

Denis K Ещё один Айфон который я себе не куплю )) 97

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купертино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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