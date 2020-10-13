https://ria.ru/20201013/invalidnost-1579649137.html

Очевидец рассказал об инвалидности у нижегородского стрелка

Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в Нижегородской области, заявила... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:51

2020-10-13T19:51

2020-10-13T19:51

обстрел остановки в нижегородской области

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявила корреспонденту РИА Новости Надежда Кузьмичева - жительница дома, в котором началась стрельба.Женщина давно знает Монаховых и дружит с бабушкой Данила, которая стала первой жертвой стрельбы и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам Кузьмичевой, это очень хорошая и непьющая семья, а юноша был выдержанным и спокойным. "Никто не слышал, чтобы он кому-то плохое сказал или задел. Все поражены тем, что произошло, ничего подобного не было", - заявила она агентству. Соседка заявила агентству, что подросток очень любил бабушку, помогал ей на даче, был очень вежлив.Одной из возможных причин случившегося, по ее мнению, могла стать болезнь подростка."Он в 9-м классе заболел тяжело, у него были проблемы с сердцем. Его возили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, у него была сложная операция. Ему дали инвалидность. Он закончил 11 классов и в этом году поступал в вуз, но не добрал баллов. Я думаю, начало конфликта в этом. Может, он комплексовал, что он инвалид, или комплексовал, что не поступил", - рассказала Кузьмичева.Она также предположила, что подросток мог "чего-то наглотаться", что и стало причиной неадекватного поведения, не характерного для Данила. Женщина рассказала, что сразу подумала, что "когда он осознает, что натворил, он покончит с собой, что и произошло".Кузьмичева подчеркнула, что юноша любил охоту. "Они с отцом охотились. Карабины у них оформлены документально. Я, когда забежала узнать, что с Галей (бабушкой подозреваемого в убийстве – ред.), видела чехлы от карабинов на полу. А карабины он с собой забрал – оба карабина", - рассказала соседка.Еще одна жительница дома сообщила, что Данил с отцом регулярно ездили на хоту, в последний раз – в выходные накануне трагедии.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html

нижний новгород

нижегородская область

борский район

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обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия