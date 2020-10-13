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Очевидец рассказал об инвалидности у нижегородского стрелка
Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в Нижегородской области, заявила... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:51
2020-10-13T19:51
обстрел остановки в нижегородской области
нижний новгород
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявила корреспонденту РИА Новости Надежда Кузьмичева - жительница дома, в котором началась стрельба.Женщина давно знает Монаховых и дружит с бабушкой Данила, которая стала первой жертвой стрельбы и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам Кузьмичевой, это очень хорошая и непьющая семья, а юноша был выдержанным и спокойным. "Никто не слышал, чтобы он кому-то плохое сказал или задел. Все поражены тем, что произошло, ничего подобного не было", - заявила она агентству. Соседка заявила агентству, что подросток очень любил бабушку, помогал ей на даче, был очень вежлив.Одной из возможных причин случившегося, по ее мнению, могла стать болезнь подростка."Он в 9-м классе заболел тяжело, у него были проблемы с сердцем. Его возили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, у него была сложная операция. Ему дали инвалидность. Он закончил 11 классов и в этом году поступал в вуз, но не добрал баллов. Я думаю, начало конфликта в этом. Может, он комплексовал, что он инвалид, или комплексовал, что не поступил", - рассказала Кузьмичева.Она также предположила, что подросток мог "чего-то наглотаться", что и стало причиной неадекватного поведения, не характерного для Данила. Женщина рассказала, что сразу подумала, что "когда он осознает, что натворил, он покончит с собой, что и произошло".Кузьмичева подчеркнула, что юноша любил охоту. "Они с отцом охотились. Карабины у них оформлены документально. Я, когда забежала узнать, что с Галей (бабушкой подозреваемого в убийстве – ред.), видела чехлы от карабинов на полу. А карабины он с собой забрал – оба карабина", - рассказала соседка.Еще одна жительница дома сообщила, что Данил с отцом регулярно ездили на хоту, в последний раз – в выходные накануне трагедии.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html
нижний новгород
нижегородская область
борский район
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обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия

Очевидец рассказал об инвалидности у нижегородского стрелка

19:51 13.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в Нижегородской области, заявила корреспонденту РИА Новости Надежда Кузьмичева - жительница дома, в котором началась стрельба.
Женщина давно знает Монаховых и дружит с бабушкой Данила, которая стала первой жертвой стрельбы и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам Кузьмичевой, это очень хорошая и непьющая семья, а юноша был выдержанным и спокойным. "Никто не слышал, чтобы он кому-то плохое сказал или задел. Все поражены тем, что произошло, ничего подобного не было", - заявила она агентству. Соседка заявила агентству, что подросток очень любил бабушку, помогал ей на даче, был очень вежлив.
Одной из возможных причин случившегося, по ее мнению, могла стать болезнь подростка.
"Он в 9-м классе заболел тяжело, у него были проблемы с сердцем. Его возили в Москву, у него была сложная операция. Ему дали инвалидность. Он закончил 11 классов и в этом году поступал в вуз, но не добрал баллов. Я думаю, начало конфликта в этом. Может, он комплексовал, что он инвалид, или комплексовал, что не поступил", - рассказала Кузьмичева.
Она также предположила, что подросток мог "чего-то наглотаться", что и стало причиной неадекватного поведения, не характерного для Данила. Женщина рассказала, что сразу подумала, что "когда он осознает, что натворил, он покончит с собой, что и произошло".
Следователи на месте стрельбы в поселке Большеорловское Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Кузьмичева подчеркнула, что юноша любил охоту. "Они с отцом охотились. Карабины у них оформлены документально. Я, когда забежала узнать, что с Галей (бабушкой подозреваемого в убийстве – ред.), видела чехлы от карабинов на полу. А карабины он с собой забрал – оба карабина", - рассказала соседка.
Еще одна жительница дома сообщила, что Данил с отцом регулярно ездили на хоту, в последний раз – в выходные накануне трагедии.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Добраться туда можно из города Бор, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
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