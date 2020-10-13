Очевидец рассказал об инвалидности у нижегородского стрелка

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявила корреспонденту РИА Новости Надежда Кузьмичева - жительница дома, в котором началась стрельба.Женщина давно знает Монаховых и дружит с бабушкой Данила, которая стала первой жертвой стрельбы и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам Кузьмичевой, это очень хорошая и непьющая семья, а юноша был выдержанным и спокойным. "Никто не слышал, чтобы он кому-то плохое сказал или задел. Все поражены тем, что произошло, ничего подобного не было", - заявила она агентству. Соседка заявила агентству, что подросток очень любил бабушку, помогал ей на даче, был очень вежлив.Одной из возможных причин случившегося, по ее мнению, могла стать болезнь подростка."Он в 9-м классе заболел тяжело, у него были проблемы с сердцем. Его возили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, у него была сложная операция. Ему дали инвалидность. Он закончил 11 классов и в этом году поступал в вуз, но не добрал баллов. Я думаю, начало конфликта в этом. Может, он комплексовал, что он инвалид, или комплексовал, что не поступил", - рассказала Кузьмичева.Она также предположила, что подросток мог "чего-то наглотаться", что и стало причиной неадекватного поведения, не характерного для Данила. Женщина рассказала, что сразу подумала, что "когда он осознает, что натворил, он покончит с собой, что и произошло".Кузьмичева подчеркнула, что юноша любил охоту. "Они с отцом охотились. Карабины у них оформлены документально. Я, когда забежала узнать, что с Галей (бабушкой подозреваемого в убийстве – ред.), видела чехлы от карабинов на полу. А карабины он с собой забрал – оба карабина", - рассказала соседка.Еще одна жительница дома сообщила, что Данил с отцом регулярно ездили на хоту, в последний раз – в выходные накануне трагедии.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Тяжелая болезнь и инвалидность могли подтолкнуть 18-летнего Данилу Монахова к стрельбе по жителям поселка Большеорловское в Нижегородской области, заявила корреспонденту РИА Новости Надежда Кузьмичева - жительница дома, в котором началась стрельба.
Женщина давно знает Монаховых и дружит с бабушкой Данила, которая стала первой жертвой стрельбы и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам Кузьмичевой, это очень хорошая и непьющая семья, а юноша был выдержанным и спокойным. "Никто не слышал, чтобы он кому-то плохое сказал или задел. Все поражены тем, что произошло, ничего подобного не было", - заявила она агентству. Соседка заявила агентству, что подросток очень любил бабушку, помогал ей на даче, был очень вежлив.
Одной из возможных причин случившегося, по ее мнению, могла стать болезнь подростка.
"Он в 9-м классе заболел тяжело, у него были проблемы с сердцем. Его возили в Москву, у него была сложная операция. Ему дали инвалидность. Он закончил 11 классов и в этом году поступал в вуз, но не добрал баллов. Я думаю, начало конфликта в этом. Может, он комплексовал, что он инвалид, или комплексовал, что не поступил", - рассказала Кузьмичева.
Она также предположила, что подросток мог "чего-то наглотаться", что и стало причиной неадекватного поведения, не характерного для Данила. Женщина рассказала, что сразу подумала, что "когда он осознает, что натворил, он покончит с собой, что и произошло".
Кузьмичева подчеркнула, что юноша любил охоту. "Они с отцом охотились. Карабины у них оформлены документально. Я, когда забежала узнать, что с Галей (бабушкой подозреваемого в убийстве – ред.), видела чехлы от карабинов на полу. А карабины он с собой забрал – оба карабина", - рассказала соседка.
Еще одна жительница дома сообщила, что Данил с отцом регулярно ездили на хоту, в последний раз – в выходные накануне трагедии.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Добраться туда можно из города Бор, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
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