https://ria.ru/20201013/infektsii-1579566278.html

Гинцбург оценил попытки заранее создать препараты от новых инфекций

Пытаться заранее создать диагностические, профилактические и лечебные препараты против новых инфекций - безнадежное занятие, но к встрече с ними надо... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:21

2020-10-13T13:21

2020-10-13T13:21

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пытаться заранее создать диагностические, профилактические и лечебные препараты против новых инфекций - безнадежное занятие, но к встрече с ними надо готовиться, заявил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, "единственный рациональный и научно обоснованный подход" в этом случае состоит в том, что "страна должна располагать определённым набором технологий, которые должны в очень короткий срок позволить создать необходимые препараты". На первом месте в этом ряду стоят вакцинные препараты, уточнил он.Также важно, чтобы эти технологии позволяли создавать вакцинные препараты, которые индуцируют все формы иммунного ответа, продолжил Гинцбург.

https://ria.ru/20201013/privivka-1579542903.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578952597.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, здоровье - общество, общество