Гинцбург оценил попытки заранее создать препараты от новых инфекций
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пытаться заранее создать диагностические, профилактические и лечебные препараты против новых инфекций - безнадежное занятие, но к встрече с ними надо готовиться, заявил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Заранее пытаться создать конкретные диагностические, профилактические и лечебные препараты по отношению к какому-то неизвестному ещё, но конкретному возбудителю - совсем безнадежное занятие, невозможно угадать. Тем не менее, к этим неприятностям встречи с патогенными микроорганизмами, безусловно, надо готовиться", - заявил Гинцбург во вторник на конференции "Пандемия 2020".
По его словам, "единственный рациональный и научно обоснованный подход" в этом случае состоит в том, что "страна должна располагать определённым набором технологий, которые должны в очень короткий срок позволить создать необходимые препараты". На первом месте в этом ряду стоят вакцинные препараты, уточнил он.
"Современная наука позволяет рассчитывать на такой перечень технологий. Необходимое требование к этим технологиям состоит в том, чтобы они были максимально универсальны, то есть с помощью них можно было бы создавать вакцинные препараты к очень широкому кругу возбудителей инфекционных заболеваний", - указал глава Центра имени Гамалеи.
Также важно, чтобы эти технологии позволяли создавать вакцинные препараты, которые индуцируют все формы иммунного ответа, продолжил Гинцбург.