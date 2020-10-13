https://ria.ru/20201013/indiets-1579510272.html

Почитавший Трампа индиец умер от сердечного приступа, узнав о его болезни

Обожествлявший президента США Дональда Трампа житель Индии Бусса Кришна умер от сердечного приступа, не пережив новостей о том, что американский лидер заразился РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T07:29

2020-10-13T07:29

2020-10-13T07:29

коронавирус covid-19

дональд трамп

индия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Обожествлявший президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа житель <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> Бусса Кришна умер от сердечного приступа, не пережив новостей о том, что американский лидер заразился коронавирусом, сообщает газета <a href="https://indianexpress.com/" target="_blank">Indian Express</a> со ссылкой на членов семьи.После заражения Трампа коронавирусом Кришна не раз выкладывал в Facebook эмоциональные видео с пожеланиями скорейшего выздоровления президенту и первой леди США. Двоюродный брат Кришны сообщил изданию, что в воскресенье тот проснулся утром, вел себя как обычно, а потом упал.Как пишет газета, Бусса Кришна начал выражать подобные чувства в отношении <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональда Трампа</a> около четырех лет назад, предположительно, после того, как американский президент ему приснился.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил в понедельник, что результаты тестов Трампа на коронавирус последние несколько дней были отрицательными. Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, индия, сша, в мире