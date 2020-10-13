Почитавший Трампа индиец умер от сердечного приступа, узнав о его болезни
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обожествлявший президента США Дональда Трампа житель Индии Бусса Кришна умер от сердечного приступа, не пережив новостей о том, что американский лидер заразился коронавирусом, сообщает газета Indian Express со ссылкой на членов семьи.
После заражения Трампа коронавирусом Кришна не раз выкладывал в Facebook эмоциональные видео с пожеланиями скорейшего выздоровления президенту и первой леди США. Двоюродный брат Кришны сообщил изданию, что в воскресенье тот проснулся утром, вел себя как обычно, а потом упал.
"Он погрузился в депрессию после того, как услышал, что Трамп заразился коронавирусом. Он мало ел. Когда мы привезли его в больницу, врачи объявили, что он мертв. Причина смерти – сердечный приступ", - сообщил родственник умершего.
Как пишет газета, Бусса Кришна начал выражать подобные чувства в отношении Дональда Трампа около четырех лет назад, предположительно, после того, как американский президент ему приснился.
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил в понедельник, что результаты тестов Трампа на коронавирус последние несколько дней были отрицательными. Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.
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